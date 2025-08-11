8回に逆転を許す

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦で8回に逆転を許した。この回から登板したブレイク・トライネン投手が2本のソロを浴び、一気にひっくり返された。ど真ん中の失投を捉えられ、ファンからは嘆きの声があがった。

試合は初回に大谷の先頭打者弾で同点に追いつき、フリーマンにも一発が出てすぐさま勝ち越しに成功。2回には押し出し四球で3点目を奪っていた。

先発グラスノーが降板してからはバンダ、ロブレスキ、カスパリアスが無失点で繋いだが、1点リードで迎えた8回にトライネンが捕まった。ゲレーロJr.、バーガーと立て続けに真ん中に入ったスライダーをスタンドへ運ばれた。

X（旧ツイッター）のファンからは「リリーフ陣は本当厳しいな」「トライネン……なにしとんネン……」「ど真ん中や」「えードジャース追いつかれた笑」「ドジャースの中継ぎさあ」「何してんねん」「さっき追加点欲しかったな」と嘆きの声があがっていた。

ドジャースは1点を奪われた直後の6回の攻撃では、2死からダブルスチールを仕掛けるも、大谷が三塁でアウトになってチャンスが潰えていた。（Full-Count編集部）