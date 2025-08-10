¡ÚÂ®Êó¡Û¤¿¤áÃÓ¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡60ºÐ¤«¤é80ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¡Ú¹áÀî¡Û
¤±¤µ¡Ê10Æü¡ËÁá¤¯¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Î¤¿¤áÃÓ¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¸áÁ°5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô²¬ËÜÄ®¤ÎÆàÎÉ¿ÜÃÓ¤Ç¡¢¡Ö´ß¤«¤é1¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë¿Í¤¬¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í60ºÐ¤«¤é80ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½150¥»¥ó¥Á¡¢ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤ÎÃæÆù¤Ç¡¢»ç¿§¤Î¾åÃå¤Ë³¥¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç½÷À¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¤³¤È¤Ç¤ó²¬ËÜ±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áÃÓ¤Ç¤¹¡£