『みんなと仲良くしなくていい』小学校教諭の言葉がXで話題→共感の嵐「大人も刺さる」「近所づきあいも」【ママリ】

「嫌だと思う人がいていい」教諭から児童に向けた言葉に7千いいね

さくら(@cherry197033)さんの投稿です。新学期になると、クラス替えで新しい環境になりますよね。仲良しの友だちと離れてしまったり、苦手な子と一緒になってしまうことも。親としては、友だちとのトラブルがなく、楽しい1年になってほしいと思うもの。皆さんは、新学期を迎えたわが子にどんな言葉をかけますか？





春、児童に話すこと。



みんなと仲良くしなくていい。嫌いだと思う人がいていい。

ただ、嫌いな相手を無視したりいじわるしたりはダメ。挨拶を返すとか、用事があれば話しかける程度でいい。

でも、いろんな人と仲良くできる方がお得だと先生は思うよ。

せっかく縁があって同じクラスになったんだしね

さくらさんは教員として新学期に、生徒たちに伝えている言葉があるそうです。

人生は何事も縁。そして、出会った人とどういう関係を築いていくかは、本人たち次第なことがあります。できることなら、相手のいい部分を認め、いい関係になってほしいですよね。そして、向き合おうとする気持ちを全員が持っていれば、きっと素敵なクラスになるでしょう。



この投稿に「子どものうちにそれができれば…」「ご近所付き合いと同じですよね」などのリプライが寄せられました。新学期という一つの区切りとともに、子どもたちが改めて人間関係について考えてみてほしいですよね。

「俺が…」わが子をベタ褒めされた父、気づいた真実に14万いいね

Dr.ぴぴぴP(@Hematologist_P)さんの投稿です。赤ちゃんを見た人からかけられる言葉の1つに「あら、かわいい。パパ(ママ)にそっくりね」というものがあります。



ある日、職場でわが子をべた褒めされた投稿者さん。褒めてもらった言葉を聞いているうちに、1つの真実にたどり着いたそうですが…？

娘の写真をみた研修医に「激かわですね！！！マジ激かわですよね！！！！」「てか顔一緒ですよね！？」と言われ、俺が激かわであることが判明した。

赤ちゃんは「激かわ」そして、父であるDr.ぴぴぴPさんとそっくり…ということは、赤ちゃんにそっくりな父も「激かわ」…？つなげて考えた結果、新しい答えにたどり着いたのですね。



この投稿には「言ってることもかわいい」「私の父も産まれたばかりの孫をみんなに『そっくりだ‼️』と言われて『俺ってこんなにかわいいの⁉️」』て喜んでました😂❤️うれしいですよね😂❤️」「かつて、娘さんの写真を見た看護師に『先生に似てる！めっちゃ似てる！なのになんでかわいいの⁉︎おかしいって‼︎』と叫ばれたドクターがいました」といったリプライがついていました。



わが子が褒められるのは、うれしいですよね。しかも、自分にそっくりだと言われた上に「かわいい」と褒められれば、似てると言われた側も悪い気はしません。赤ちゃんが大きくなって、パパやママに似たすてきな人になってくれたら、さらにうれしいですよね。世界の優しさを感じるかわいらしい投稿でした。

Aki(@LoveIdahoBurger)さんの投稿です。子どもが中学生ぐらいになると体格が良くなり、男の子なら変声期を迎える子も。大人のようで頼もしいとすら感じることも、あるのではないでしょうか。とはいえ、まだまだ子どもらしい面も垣間見られて、そのギャップがかわいらしいですよね。



Akiさんの中学生の息子さんから突然、7年前に箱根旅行で食べた黒いタマゴの話をされたそう。何か言いたげな目をしている息子さんが、伝えたかったこととは？

7年前、息子さんが箱根で食べた「寿命が7年延びる」という黒いタマゴ。観光地に行くとその名物として、おまじない的な食べ物を見かけますよね。旅の思い出として食べることもあるでしょう。



なんと息子さんは「そろそろ7年たつからもう一度食べに行かないといけない」と思っていたそう。黒いタマゴのおかげで7年生きられたのかも…という発想がかわいいですよね。



この投稿には「めちゃくちゃかわいい」「7年ごとに連れていくしかない」というリプライがついていました。反抗期真っ只中の中学生、いつかは親との旅行をしなくなる日もくるかもしれませんし、旅行に行きたがるうちに連れていきたいですよね。



中学生と言えどもまだまだかわいい様子にホッとするとともに、家族仲の良さを感じてほっこりするエピソードでしたね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）