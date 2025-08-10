ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢3Ç¯Ï¢Â³40¹æ¤Ê¤ë¤«¡¡2ÀïÏ¢È¯¤Ë´üÂÔ¡Ä¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡¢Á°Æü3°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´µ¤ÇÛ
ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë40¹æ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£40¹æÅþÃ£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î40È¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÇ¤¤µ¤ì¤¿4²ó¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¡¢54µå¤Ç8»°¿¶¤òÃ¥¤¦²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ë39¹æ2¥é¥ó¤ò±¿¤ó¤Ç¡È¼«±ç¸î¡É¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÂçÃ«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÌÏ¤·¤¿¥ê¥ó¥°¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿1Æü¤Ç¸«»ö¤Ë¡È¼çÌò¡É¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Á°Æü8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç¤Ïº£µ¨9ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢ÂÇÎ¨¤ò.280¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.21¤òµÏ¿¡£º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£¡¡¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë