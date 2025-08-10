卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」が7日から横浜BUNTAIで開幕。世界から集まったトップ選手に今回プレーする日本の印象や魅力を聞いた。今回は女子シングルスのベルナデッテ・スッチ（ルーマニア）。

ハン・イン（ドイツ）を3-1で下した1回戦の後、「ここに来るといつも素晴らしい気分になるの。たくさんのサポーターがいて、彼らは私を愛してくれている」と、ご満悦の表情を見せたスッチ。日本でのプレーは「大好き」「観客席はいつも満員で、嬉しい気持ちになるわ」と、愛情たっぷりに語った。

日本食は好物の1つ。「もちろん、スシは最高よ。毎日スシを食べられるなら食べるもの」。寿司に目がないようだが、一方で「でも1つ問題があるの」とも。「辛い物が苦手なのよ。少しアレルギーがあるから」と、その理由を明かした。

アジア特有の食文化には当初、戸惑いを覚えたという。ただ、アジアへの遠征を重ねていくうちにその味覚は変わり「食べなきゃいけなかったから気づいたら大好きになっていたわ。最初はヨーロッパと味が違うから少し大変だったけど、今は大好き」と笑った。

これまで何度も日本を訪れてきたが、「ホテルとホールにしかいないから、あまり観光する時間がなかった」と、堪能するには至っていない。陽気な表情をのぞかせながら「1日くらい自由に過ごせる日ができたらいいわね」と、願っていた。



（THE ANSWER編集部）