酷暑がつづく毎日、夏野菜をたっぷり食べたい、でも台所に長く立ちたくない！ という人も多いのでは？ 今回は、料理研究家のきじまりゅうたさんに、ナスを使った絶品おかずレシピを教えていただきました。塩水を使った時短ワザで、あっという間に満足感たっぷりの主菜が完成するので、忙しい方もぜひマネしてみてくださいね。

ニンニクとナスの組み合わせで食欲倍増

水分が多いナスは塩水に浸して水気を抜くと、歯ごたえがよくなり、炒め時間も短縮できる。

●塩もみナスと豚肉のニンニク炒め

【材料（4人分）】

ナス 1袋（小5個）

豚こま切れ肉 300g

ニンニク（薄切り） 2かけ

A［水1カップ 塩小さじ2］

ゴマ油 大さじ1

塩 少し

B［みりん大さじ2 塩小さじ1／4 粗びきコショウ（黒） 少し］

青ジソ 5枚



【つくり方】

（1） ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、7〜8mm幅の斜め切りにする。ポリ袋に入れてAを加え、しんなりとするまで15分ほどおき、水気を絞る。

（2） フライパンにゴマ油、ニンニクを入れ、中火で熱する。香りが立ってきたら豚肉を加えて塩をふり、ほぐしながら炒める。肉の色が変わったら、（1）のナスを加えて2〜3分炒める。

（3） （2）にBを加え、炒め合わせる。青ジソを小さくちぎって加え、さっと炒め合わせる。

［1人分227kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5mlです