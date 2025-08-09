酷暑がつづく毎日、夏野菜をたっぷり食べたい、でも台所に長く立ちたくない！　という人も多いのでは？　今回は、料理研究家のきじまりゅうたさんに、ナスを使った絶品おかずレシピを教えていただきました。塩水を使った時短ワザで、あっという間に満足感たっぷりの主菜が完成するので、忙しい方もぜひマネしてみてくださいね。

ニンニクとナスの組み合わせで食欲倍増

水分が多いナスは塩水に浸して水気を抜くと、歯ごたえがよくなり、炒め時間も短縮できる。

●塩もみナスと豚肉のニンニク炒め

【材料（4人分）】

ナス　1袋（小5個）
豚こま切れ肉　300g
ニンニク（薄切り）　2かけ
A［水1カップ　塩小さじ2］
ゴマ油　大さじ1
塩　少し
B［みりん大さじ2　塩小さじ1／4　粗びきコショウ（黒）　少し］
青ジソ　5枚

【つくり方】

（1）　ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、7〜8mm幅の斜め切りにする。ポリ袋に入れてAを加え、しんなりとするまで15分ほどおき、水気を絞る。

（2）　フライパンにゴマ油、ニンニクを入れ、中火で熱する。香りが立ってきたら豚肉を加えて塩をふり、ほぐしながら炒める。肉の色が変わったら、（1）のナスを加えて2〜3分炒める。

（3）　（2）にBを加え、炒め合わせる。青ジソを小さくちぎって加え、さっと炒め合わせる。

［1人分227kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5mlです