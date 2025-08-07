¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤¬GU¤Î¿Íµ¤¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡×4¤Ä¤òÍú¤Èæ¤Ù¡£¤¹¤Ù¤Æ2990±ß¤ÇÂ¨¤ª¤·¤ã¤ì
GU¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ã®¡Ê¡á¥Ð¥ì¥ë¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¥é¥¯¤Á¤ó¤Ë¤Ê¤Î¤ËÂ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤º¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯Íú¤±¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¡£µîÇ¯¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢º£¤Ï¥Á¥Î¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¥×¥Á¥×¥é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¤maki¤µ¤ó¤¬¡¢GU¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î4¤Ä¤òÍú¤Èæ¤Ù¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸¡¼¥ó¥º¡×
ºòÇ¯¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸¡¼¥ó¥º¡×¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Î¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ð¥ì¥ë·¿¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë²Ã¹©¤¬¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÍú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢1ËÜ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ê¤ê»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡¢Çö¤¤¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢Ç»¤¤¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î5¿§Å¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï2990±ß¤Ç¤·¤¿¡£
171cm¤ÎÉ®¼Ô¤ÏÇö¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î£Ì¥µ¥¤¥º¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Î¾æÄ¹¤á¡Ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¤Ä¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÍú¤¿´ÃÏ¤â¥é¥¯¤Á¤ó¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ß¥ËT¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£
¿·ºî¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥Á¥Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡×
¼¡¤Ï¡Ö¥Á¥Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ÎÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥ì¥ë¤Î¤Þ¤Þ¡¢¹ø¼þ¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥Á¥ÎÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢½©Åß¤Þ¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï2990±ß¤Ç¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎL¥µ¥¤¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉáÃÊÃå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£É¸½à¾æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤ê¤ÈÄ¹¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¦¥¨¥¹¥È¤â¤æ¤ë¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ÎÁÇºà¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢·Á¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÍú¤±¤Æ¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¥ß¥ËT¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ü¤ä¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤äÇö¼ê¤Î¥Á¥ÎÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ë¤¤º£¤Î»þµ¨¤«¤é¤Ç¤âÍú¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ½ë¤¤Æü¤âÍú¤±¤ë¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥×¥ë¥ª¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡×
¼¡¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥×¥ë¥ª¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥×¥ë¥ª¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ÇÃåÃ¦¤¬¥é¥¯¤Á¤ó¡£¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Ç²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥¿¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï2990±ß¤Ç¤·¤¿¡£
171cm¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î£Ì¥µ¥¤¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¤ä¤äÂç¤¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥â¤Ç¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¯Íú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Á¥å¡¼¥ë¤Ä¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¡£¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¹â¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¥ß¥ËT¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬4¤Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ÇÃå¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÁÇºà¤ÇÃå¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤ÇÉô²°Ãå¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤âÍú¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï2990±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ïº£¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢·Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¥ß¥ËT¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥é¥¯¤Á¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥³¡¼¥Ç¤äÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£¼ê¤â¤Á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
