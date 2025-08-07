【エリシア・ヴァルフェルト 水着Ver. by るいせんと】 2026年3月 発売予定 価格：25,300円

コトブキヤは、フィギュア「エリシア・ヴァルフェルト 水着Ver. by るいせんと」を2026年3月に発売する。価格は25,300円。

本製品は、イラストレーターのるいせんと氏が描くオリジナルキャラクター「エリシア・ヴァルフェルト」の水着姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

作者たっての希望による描き下ろしイラスト、そして完全監修のもとでフィギュア化しており、夏日のもと、ちょっぴり恥ずかしそうな表情、吸い込まれるような瞳から目が離せない表現となっている。

スレンダーでありながら柔らかさを感じるボディにはパール塗装を用い、つややかな肌を演出。手足のネイルや高級感あるアクセサリー、オレンジの透過光が美しい浮き輪とサングラスなど、細かな持ち物も丁寧に再現している。

台座とパッケージのデザインは、グラフィックデザイナーのキスケ氏が担当しており、ファン垂涎のタッグがフィギュアでも実現している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特製アクリルボード」が付属する。

「エリシア・ヴァルフェルト 水着Ver. by るいせんと」

コトブキヤショップ限定特典「特製アクリルボード」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/6スケール サイズ：全高 270mm（台座含む） 素材：PVC（非フタル酸）、ABS、アクリル、金属棒

(C)Luicent

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。