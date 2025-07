サンリオキャラクターズの「マイスイートドリームカラビナ」がカプセルトイに登場! ゆめかわいい世界観をとじこめたデザインにご注目。アイピーフォーのサンリオキャラクターズ新作アイテムがゆめかわいい♪2025年7月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて展開される「マイスイートドリームカラビナ」は、人気キャラクターたちが、夢の中のような世界観が描かれたアクリル素材のカラビナ。

月の上ですやすやと眠るキャラクターたちに、見ているだけで癒されるデザイン♪フリルやリボン、星やお花など ”かわいい” モチーフがぎゅっと閉じ込めた、乙女心をくすぐる仕上がりになっている。アクリルの透け感と繊細なカラーリングが、ふんわり優しい雰囲気!ラインナップは、「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「マイメロディ」の全6種。どのキャラクターも、それぞれの個性に合わせたポーズや表情で描かれており、つい全種類集めたくなっちゃう可愛さです♪カラビナには二重リングが付属しているので、バッグやポーチに付けるのはもちろん、キーホルダーやチャームと組み合わせて、 自分だけのアレンジも楽しんでみてね。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339