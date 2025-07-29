¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë½Å½ý¤Î²ÄÇ½À¡ÄÉüµ¢¤Þ¤Ç¡Ö1¤«·î¶á¤¯¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¡×¡¡ÀìÌç²È¤¬·üÇ°¡¢MVP¤Ë°Å±À¤â
±¦Éª¤ÎÂ»½ý¤ÇILÆþ¤ê¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬±¦ÉªÄË¤Î¤¿¤á¡¢10Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFoul Territory TV¡×¤ÇÀìÌç²È¥¦¥£¥ë¡¦¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¡Ö¼ÜÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓ¤ÎÂ»½ý¤è¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç¡¢7²ó¤Î¼éÈ÷¤ÎºÝ¤Ë±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤«¤éÆâÌî¤ØÊÖµå¤·¤Æ´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢±¦Éª¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ç¤Ï¼ÜÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓ¤ÎÂ»½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦ÉªÆâÂ¦¤Î¶þ¶Úç§Â»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö¼ÜÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Êç§¤Ç¡¢Á´¼£1¤«·î¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³¤¬°¤¤¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÈà¤ÏDHÀìÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢Èà¤¬¤¤¤ÄÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¡¢1¤«·î¶á¤¯¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¡£Åê¤²¤ë¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤«¤Ï¡¢15Æü¸å¤°¤é¤¤¤ËÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£15Æü¤è¤ê1¤«·î¶á¤¯¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£º£µ¨¤Ï103»î¹ç½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.342¡¢37ËÜÎÝÂÇ¡¢85ÂÇÅÀ¡¢OPS1.160¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ë4ËÜº¹¡¢ÂÇÅÀ¤Ï1º¹¤Î2°Ì¡£3´§²¦¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÄË¤¤Î¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë