¥µ¥Ã¥«¡¼¹â¹»ÁíÂÎ¡¢2²óÀï¤¬½ªÎ»¡ª¡ÈÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¡ÉÁ°¶¶°é±Ñ¤¬¹âÃÎÃæ±û¤Ë¾×·â¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡Ä3²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï27Æü¡¢2²óÀï¤Î16»î¹ç¤¬Ê¡Åç¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
2²óÀï¤Þ¤Ç¤Ç½Ð¾ì51¹»¤¬¤¹¤Ù¤ÆÅÐ¾ì¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ 2²óÀï
¾»Ê¿(ºë¶Ì) 4-1 ½©ÅÄ¾¦(½©ÅÄ)
ºåÆîÂç¹â(Âçºå¡) 3-0 Î©ÀµÂçÞÄÆî(Åçº¬)
¹âÃÎÃæ±û(¹âÃÎ) 2-1 Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)
ÂçÄÅ(·§ËÜ) 3-0 È¬¸Í³Ø±¡ÌîÊÕÃÏÀ¾(ÀÄ¿¹)
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 2-0 »ÍÆü»ÔÃæ±û¹©(»°½Å)
¶Í°þ³Ø±à(¿ÀÆàÀî¢) 0-1 ³ØË¡ÀÐÀî(Ê¡Åç¢)
ÆáÇÆÀ¾(²Æì) 0-1 ÈÓÄÍ(Ê¡²¬)
ÉÙ»³°ì(ÉÙ»³) 0-1 ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)
ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã) 4-0 Âçºå»ºÂçÉí(Âçºå¢)
ÂìÀîÆó(Ê¼¸Ë) 2-2(PK6-5) ¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)
¾°»Ö(Ê¡Åç¡) 4-1 ´¨Àî(¹áÀî)
º´ÌîÆüÂç(ÆÊÌÚ) 0-1 ¶Í¸÷³Ø±à(¿ÀÆàÀî¡)
ÉÍ¾¾³«À¿´Û(ÀÅ²¬) 7-0 Î©Ì¿´Û¼é»³(¼¢²ì)
»³Íü³Ø±¡(»³Íü) 4-1 ¶áÂçÏÂ²Î»³(ÏÂ²Î»³)
ÅÔ»ÔÂç±ö¿¬(Ä¹Ìî) 0-3 ²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³)
Äëµþ(Åìµþ¡) 0-3 ¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¡¦Á°¶¶°é±Ñ¤Ï¡¢Á°È¾34Ê¬¤Ë»ÔÀîÎÀ±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë»°°æ¸×æÆ¤È°æ¾åÅ¯ÂÀ¤ÎÏ¢Â³ÃÆ¤òµö¤·¤Þ¤µ¤«¤Î·àÅªµÕÅ¾Éé¤±¡£
ºòµ¨¤ÎÁíÂÎ²¦¼Ô¡¦¾»Ê¿¤Ï½©ÅÄ¾¦Áê¼ê¤Ë4¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò²¼¤·ÁíÂÎ½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿È¬¸Í³Ø±¡ÌîÊÕÃÏÀ¾¤Ï¶¯¹ë¡¦ÂçÄÅ¤Ë0-3¤ÈÇÔ¤ì½éÀï¤ÇÎÞ¤ò吞¤ó¤À¡£
Ãæ1Æü³«¤¤¤Æ7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë3²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ 3²óÀï
¾»Ê¿(ºë¶Ì) vs ºåÆîÂç¹â(Âçºå¡)
¹âÃÎÃæ±û(¹âÃÎ) vs ÂçÄÅ(·§ËÜ)
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) vs ³ØË¡ÀÐÀî(Ê¡Åç¢)
ÈÓÄÍ(Ê¡²¬) vs ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)
ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã) vs ÂìÀîÆó(Ê¼¸Ë)
¾°»Ö(Ê¡Åç¡) vs ¶Í¸÷³Ø±à(¿ÀÆàÀî¡)
ÉÍ¾¾³«À¿´Û(ÀÅ²¬) vs »³Íü³Ø±¡(»³Íü)
²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³) vs ¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢ÇØÈÖ¹æ10ÈÖ°Ê³°¤¬¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à5Áª
Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾»Ê¿¤ÏºåÆîÂç¹â¡¢3²óÀï¤Ç7-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï»³Íü³Ø±¡¤È¤Î°ìÀï¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÎ×¤à¡£