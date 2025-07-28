ÆüËÜÂåÉ½DF´Øº¬Âçµ±¡¢ºòµ¨2Éô¹ß³Ê¤â¡Ö°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢ÂåÉ½¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à
¡Î¥¹¥¿¥Ã¥ÉŽ¥¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025¿ÆÁ±»î¹ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¡Ë 0-1 J2¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¢7·î27Æü¡¢»³·Á¡¦ND¥½¥Õ¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»³·Á¡Ï
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï»³·Á¤Ë0-1¤ÇÀËÇÔ¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ï¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF´Øº¬Âçµ±¡Ê¤Ò¤í¤¡Ë¤Ï¸åÈ¾30Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤µåºÝ¤Î¼éÈ÷¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶·â»²²Ã¤Ç¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºòµ¨2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë´Øº¬¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½ÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢ÂåÉ½¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ê¤¤
¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¼éÈ÷¤Ë´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¼é¤ì¤ÐÁÇÁá¤¯ÂÎ¤òµåºÝ¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¡¢¹¶¤á¤ì¤ÐÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â»²²Ã¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£
¸òÂå¤Ç²¼¤¬¤ë¸åÈ¾30Ê¬¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë·ø¤¤¸°¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢Æ±39Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÄËº¨¤Î·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£
´Øº¬¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç18¥Á¡¼¥àÃæ16°Ì¤È2Éô¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë²ó¤ê¡¢2Éô¥á¥¹¤È¤Î·èÀï¤ËÇÔ¤ì¤Æ¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ï2Éô¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£´Øº¬¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢ÂåÉ½¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£
¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«¿È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂåÉ½¤ÇÀäÂÐ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£µîÇ¯1Éô¤ÇÈ¾Ç¯Àï¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ¿Í¤ÎÉôÊ¬¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÈ´¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢¼ÂÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¾Ð´é
Åö»þÂó¿£Âç3Ç¯¤À¤Ã¤¿´Øº¬¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¤ËJ1Çð¥ì¥¤¥½¥ë²ÃÆþÆâÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç¾å¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁ°ÅÝ¤·¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤ÏAÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼2ÀïÌÜ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Çð¤À¡£´Øº¬¤Ï¡Ö°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤ÎÇð¤ÏJ1¤Ç3°Ì¤È¾å°Ì¤ÇÌö¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ë³Ê¹¥¤ÎÁê¼ê¤À¡£
¡Ö¡ÊÇð¤Ï¡ËÌÇÃã¶ìÃã¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥Õ¤ËÎý½¬¤âÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊÇð¤Î¡Ë¤ä¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¸Ä¤ÎÉôÊ¬¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1ÂÐ1¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤ò¡¢ËÍ¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛJ1Çð¥ì¥¤¥½¥ëDF´Øº¬Âçµ±¤¬¿Ê¤à¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÆ»¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×CB¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎSB¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼2ÀïÌÜ¤Ï¡¢30Æü¸á¸å7»þ¤ËÆüÎ©¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤ÇÇð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐ·è¤ËÇ³¤¨¤ë´Øº¬¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡¹â¶¶¥¢¥ª¡Ë