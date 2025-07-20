【参議院選挙2025】大分選挙区 開票速報
第27回参議院議員通常選挙は7月3日公示、7月20日に投開票を迎えました。参院選大分選挙区の開票速報をこのページで順次公開します。
得票総数(開票率61%)
▼白坂亜紀 (59)自民・現 129,404票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 122,011票
▼野中しんすけ (38)参政・新 64,383票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 7,785票
▼二宮大造 (54)諸派・新 5,261票
大分市(開票率9.38%)
▼白坂亜紀 (59)自民・現 7,000票
▼野中しんすけ (38)参政・新 7,000票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 7,000票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 0票
▼二宮大造 (54)諸派・新 0票
別府市(開票率94.39%)
▼白坂亜紀 (59)自民・現 20,000票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 19,000票
▼野中しんすけ (38)参政・新 11,000票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 1,000票
▼二宮大造 (54)諸派・新 1,000票
中津市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 13,909票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 12,965票
▼野中しんすけ (38)参政・新 8,929票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 1,403票
▼二宮大造 (54)諸派・新 849票
日田市(開票率95.29%)
▼白坂亜紀 (59)自民・現 11,500票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 11,400票
▼野中しんすけ (38)参政・新 6,400票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 800票
▼二宮大造 (54)諸派・新 500票
佐伯市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 13,589票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 10,833票
▼野中しんすけ (38)参政・新 5,358票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 773票
▼二宮大造 (54)諸派・新 557票
臼杵市（開票終了）
▼吉田忠智 (69)立憲・元 8,155票
▼白坂亜紀 (59)自民・現 6,635票
▼野中しんすけ (38)参政・新 2,529票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 327票
▼二宮大造 (54)諸派・新 243票
津久見市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 3,477票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 3,271票
▼野中しんすけ (38)参政・新 1,167票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 98票
▼二宮大造 (54)諸派・新 88票
竹田市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 5,591票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 3,325票
▼野中しんすけ (38)参政・新 992票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 145票
▼二宮大造 (54)諸派・新 86票
豊後高田市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 4,645票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 3,773票
▼野中しんすけ (38)参政・新 1,767票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 409票
▼二宮大造 (54)諸派・新 181票
杵築市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 5,295票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 5,087票
▼野中しんすけ (38)参政・新 2,303票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 314票
▼二宮大造 (54)諸派・新 273票
宇佐市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 9,948票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 9,516票
▼野中しんすけ (38)参政・新 4,701票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 876票
▼二宮大造 (54)諸派・新 506票
豊後大野市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 6,834票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 6,741票
▼野中しんすけ (38)参政・新 2,231票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 333票
▼二宮大造 (54)諸派・新 178票
由布市（開票終了）
▼吉田忠智 (69)立憲・元 6,360票
▼白坂亜紀 (59)自民・現 5,963票
▼野中しんすけ (38)参政・新 3,099票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 479票
▼二宮大造 (54)諸派・新 249票
国東市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 5,380票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 5,220票
▼野中しんすけ (38)参政・新 2,144票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 281票
▼二宮大造 (54)諸派・新 189票
姫島村（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 844票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 199票
▼野中しんすけ (38)参政・新 136票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 17票
▼二宮大造 (54)諸派・新 16票
日出町（開票終了）
▼吉田忠智 (69)立憲・元 5,580票
▼白坂亜紀 (59)自民・現 4,689票
▼野中しんすけ (38)参政・新 3,109票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 371票
▼二宮大造 (54)諸派・新 259票
九重町（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 1,808票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 1,644票
▼野中しんすけ (38)参政・新 719票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 97票
▼二宮大造 (54)諸派・新 51票
玖珠町（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現 2,886票
▼吉田忠智 (69)立憲・元 2,775票
▼野中しんすけ (38)参政・新 1,157票
▼安倍正雄 (46)諸派・新 135票
▼二宮大造 (54)諸派・新 93票