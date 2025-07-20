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第27回参議院議員通常選挙は7月3日公示、7月20日に投開票を迎えました。参院選大分選挙区の開票速報をこのページで順次公開します。

【写真を見る】【参議院選挙2025】大分選挙区　開票速報

得票総数(開票率61%)
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　129,404票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　122,011票
▼野中しんすけ (38)参政・新　64,383票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　7,785票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　5,261票

大分市(開票率9.38%)
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　7,000票
▼野中しんすけ (38)参政・新　7,000票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　7,000票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　0票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　0票

別府市(開票率94.39%)
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　20,000票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　19,000票
▼野中しんすけ (38)参政・新　11,000票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　1,000票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　1,000票

中津市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　13,909票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　12,965票
▼野中しんすけ (38)参政・新　8,929票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　1,403票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　849票

日田市(開票率95.29%)
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　11,500票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　11,400票
▼野中しんすけ (38)参政・新　6,400票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　800票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　500票

佐伯市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　13,589票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　10,833票
▼野中しんすけ (38)参政・新　5,358票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　773票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　557票

臼杵市（開票終了）
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　8,155票
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　6,635票
▼野中しんすけ (38)参政・新　2,529票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　327票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　243票

津久見市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　3,477票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　3,271票
▼野中しんすけ (38)参政・新　1,167票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　98票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　88票

竹田市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　5,591票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　3,325票
▼野中しんすけ (38)参政・新　992票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　145票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　86票

豊後高田市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　4,645票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　3,773票
▼野中しんすけ (38)参政・新　1,767票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　409票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　181票

杵築市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　5,295票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　5,087票
▼野中しんすけ (38)参政・新　2,303票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　314票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　273票

宇佐市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　9,948票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　9,516票
▼野中しんすけ (38)参政・新　4,701票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　876票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　506票

豊後大野市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　6,834票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　6,741票
▼野中しんすけ (38)参政・新　2,231票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　333票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　178票

由布市（開票終了）
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　6,360票
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　5,963票
▼野中しんすけ (38)参政・新　3,099票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　479票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　249票

国東市（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　5,380票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　5,220票
▼野中しんすけ (38)参政・新　2,144票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　281票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　189票

姫島村（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　844票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　199票
▼野中しんすけ (38)参政・新　136票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　17票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　16票

日出町（開票終了）
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　5,580票
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　4,689票
▼野中しんすけ (38)参政・新　3,109票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　371票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　259票

九重町（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　1,808票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　1,644票
▼野中しんすけ (38)参政・新　719票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　97票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　51票

玖珠町（開票終了）
▼白坂亜紀 (59)自民・現　　　2,886票
▼吉田忠智 (69)立憲・元　　　2,775票
▼野中しんすけ (38)参政・新　1,157票
▼安倍正雄 (46)諸派・新　　　135票
▼二宮大造 (54)諸派・新　　　93票