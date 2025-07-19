¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Á¥§¡¼¥óºÇÂç¼ê¡¦¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ªÎáÏÂ7Ç¯7·î7Æü¡¢¶õÁ°Àä¸å¤ÎÂç¹ÔÎó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤È¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£7·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥«¥ÁÀ¹¤êABEMAÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î7Æü¤È¡¢7¤¬3¤ÄÊÂ¤Ö¡Ö¥¹¥ê¡¼¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÆü¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤Î±ÇÁü¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿¶õÁ°Àä¸å¤ÎÂç¹ÔÎó
¡¡¿ô»ú¤¬Â·¤¦¡Ö¥¾¥íÌÜ¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¹¥Êª¡£1·î1Æü¡¢2·î2Æü¤Ç¤â¡Öº£Æü¤Ï²¿¤«µ¯¤³¤ë¤«¤â¡ª¡©¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡È¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¡É¤Î7·î7Æü¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¾å¾º¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÎáÏÂ7Ç¯¤Î¡Ö7¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¥¹¥ê¡¼¥»¥Ö¥ó¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´üÂÔ´¶¤¬É½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Á¥§¡¼¥óºÇÂç¼ê¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀßÃÖÂæ¿ô1550Âæ¤ò¸Ø¤ë¾å¾®ÅÄ°æ±ØÁ°Å¹¡£À°Îó³«»Ï»þ´Ö¤À¤Ã¤¿Ä«4»þ¤«¤éÂ³¡¹¤È¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¤Ï¤¸¤á¡¢¤ï¤º¤«5Ê¬¤Ç100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢2»þ´Ö30Ê¬¸å¤Î6»þ30Ê¬¤Ë¤Ï1500¿Í¤ËÅþÃ£¡£ÃêÁª¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾å¸Â¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçÎÌ¤ËÊÂ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬³È»¶¡£ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¡ª¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ä¤ó¡ª¡×¤È¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤òÎã¤¨¤Ë½Ð¤¹¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥«¥ÁÀ¹¤êABEMAÅ¹¡×¤è¤ê¡Ë