¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ëº´Æ£µ±¤é8¿Í¤¬½Ð¾ì·èÄê¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤Ï3¿Í¡ÄÀïÎÏ³°¤«¤éÉü³è¤Î¾åÎÓ¤â
Æü¥Ï¥à¤«¤é3¿Í¡¢ºå¿À¤«¤é2¿Í
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ï16Æü¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡ÊÂè1Àï¡á23Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢Âè2Àï¡á24Æü¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë8Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é3¿Í¡¢ºå¿À¤«¤é¤Ï2¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Êºå¿À¡Ë¤¬4Ëü4786É¼¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬4Ëü4997É¼¤ò½¸¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÇÁª½Ð¡£Â¾¤Ë¤ÏËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡ÊDeNA¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Êºå¿À¡Ë¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÆÜµÜÍµ¿¿Êá¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î·×8¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤ÈÂè2Àï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢2Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤È¤·¤Æ100Ëü±ß¡¢¾ÞÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤«¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«1Âæ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ¾å°Ì4¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÁª¤Ð¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Çº´Æ£µ±¤¬24ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë