¤¤¤¤¤Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿´¤¬¥â¥ä¥â¥ä¡Ä¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¤ó¡×¤¬SNS¤ò»È¤¦¤È¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£X¤è¤ê¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¿Í¤è¤êÈè¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¤ó¡×¤³¤È¡¢¡ÖHSP¡ÊHighly Sensitive Person¡¢¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ê¿Í¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡Ø¥¤¥é¥¹¥ÈÈÇ¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¤ó¡×¤ÎËÜ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Â¾¿Í¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¬¤Á¤Ê¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¤ó¡×¤¿¤Á¤¬SNS¤ò»È¤¦¤È¤¤Î¥³¥Ä¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤µ¤ó¤¬SNS¤ò»È¤¦¤È¤¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ä
Ãç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤ÏSNS¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤ÏÁ¡ºÙ¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢SNS¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤ÆÃç´Ö¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤â¼õ¤±»ß¤á¤ë
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÉ½¸½¤òÎý¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢°ìÅÙ²ñ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¿´¤Î¿¼Éô¤Þ¤ÇÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢SNS¤ÏÁ¡ºÙ¤µ¤ó¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£SNS¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤ÇÂç¤¤ÊÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢X¤è¤ê¤â¡¢note¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤¸¤Ã¤¯¤êÆâÍÆ¤òÎý¤ëÇÞÂÎ¤ÎÊý¤¬¹Ó¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä1¡§¸«¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¤À¤±¤Ä¤Ê¤¬¤ë
SNS¤ò»È¤¦ÌÜÅª¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÆü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¿Í¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÈò¤±¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤À¤±¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤º¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä2¡§¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¡Ö´¶¤¸¤¿¤³¤È¡×¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡×¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦
¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿È¯¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÉ½¸½¤ò¸«¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤¤ä´¶À¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä3¡§½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
½ñ¤¯¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤¿¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÉ½¸½¤òÎý¤Ã¤¿¤ê¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Î¿ô¤è¤ê¤â¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥Ä4¡§»Å»öÍÑ¤Ë»È¤¦¤Ê¤é¡ÖÈ¯¿®ÀìÍÑ¡×¤È³ä¤ê¤¤ë
¡ÖSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢SNS¾å¤Ç»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤¤ÏÈ¯¿®ÀìÍÑ¤È³ä¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤±¡×¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£