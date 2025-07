HRダービー優勝者に贈られる「チャンピオンチェーン」がお披露目

今年のMLBオールスターはアトランタのトゥルーイーストパークで開催。14日(同15日)にホームランダービーが行われ、15日(同16日)にレッドカーペットショー、オールスター戦が実施される予定となっている。MLBは公式X(旧ツイッター)でHRダービー優勝者に贈られる「チャンピオンチェーン」を公開。「かなりイケてる」「やべぇ!」とファンの注目も高まっている。

HRダービー参加者には、メジャー最多36号を記録するマリナーズのカル・ローリー捕手、17本塁打を放ったヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手、MLB屈指のパワーを誇るオニール・クルーズ外野手(パイレーツ)が名を連ねる。

その他には、超逸材のジェームズ・ウッド外野手(ナショナルズ)、バイロン・バクストン外野手(ツインズ)、ジュニオール・カミネロ内野手(レイズ)、ブレント・ルッカー外野手(アスレチックス)。マット・オルソン内野手(ブレーブス)は、ロナルド・アクーニャJr.外野手(ブレーブス)の出場辞退により大役が巡ってきた。以上8選手が“HRキング”を目指して争う。

優勝者に贈られる「チャンピオンチェーン」は、真ん中にボールを埋め込んだ豪華絢爛なデザイン。ボールの上には「Keep Swinging」の文字が刻まれており、これはハンク・アーロン氏の名言とされる「My motto was always to keep swinging」からきた言葉と言われている。

公開された写真を見たファンは「めちゃくちゃカッコいい」「重そうだね」「真ん中のハンク・アーロンの名言が素敵」「美しい。ハンクに対しても素敵な敬意だね」「えぐかっけ」とHRキングの勲章に興味津々の様子だった。(Full-Count編集部)