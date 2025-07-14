¡Úº£Æü¤Þ¤Ç¡Û¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤ÇSD¥«¡¼¥É¡¦microSD¡¦SSD¤¬ºÇÂç33%OFF¤Ë

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1,280±ß ¢ª 1,082±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡Ë
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KIOXIA(¥¥ª¥¯¥·¥¢)¡ÚÆüËÜÀ½¡ÛSD¥«¡¼¥É 64GB SDXC UHS-I Class10 ÆÉ½ÐÂ®ÅÙ100MB/s ¹ñÆâÀµµ¬ÉÊ ¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú5Ç¯ KLNEA064G
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KIOXIA(¥¥ª¥¯¥·¥¢)¡ÚÆüËÜÀ½¡ÛSD¥«¡¼¥É 32GB SDHC UHS-I Class10 ÆÉ½ÐÂ®ÅÙ100MB/s ¹ñÆâÀµµ¬ÉÊ ¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú5Ç¯ KLNEA032G
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