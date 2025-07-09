È¯ÇäÁ°¤Î½µ´©Ê¸½Õµ»ö¤òÅê¹Æµ¿¤¤¡¡·Ù»ëÄ£¡¢¡ÖË½Ïª·Ï¡×¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá
¡¡È¯ÇäÁ°¤Î½µ´©»ïµ»ö¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ºï½ü¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿½ÐÈÇ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï9Æü¡¢Ãøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤È°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²ÍÆµ¿¤Ç¡ÖË½Ïª·Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼ÀÞ¸¶¡×¤³¤È¡¢½»½êÉÔÄê¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾ÜÅìÍ¥¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÏÊ¸·Ý½Õ½©¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²ÍÆµ¿¤ÇÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü»³ËÜÉðÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤âÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯7·î10Æü¡¢X¤Ëµ»ö¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤ÆÃøºî¸¢¤ò¿¯³²¡£Ê¸·Ý½Õ½©¤«¤é¤Îºï½üÍ×ÀÁ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍâ11Æü¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¶¦¤ËÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆ±¼ÒÁ°¤Ç³ÈÀ¼´ï¤ò»È¤¤¡ÖÊÔ½¸Ä¹¡¢½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤éµ¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Ë½ÂÐ²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÍÆµ¿¼Ô¤¬µ»ö¤òÆþ¼ê¤·¤¿·Ð°Þ¤ÏÉÔÌÀ¡£ÅìÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ñ¼ÒÌò°÷ÃËÀ¤Ø¤Î¶²³åÍÆµ¿¤ä¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃËÀ¤Ø¤Î¶¼Ç÷ÍÆµ¿¤Ç2²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£