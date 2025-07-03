µðÂç¤Ê²«¿§¤Î¥¢¥Ò¥ë¿Í·Á¤ò¤¿¤áÃÓ¤ËÅ¸¼¨¤Ø¡¡ÂçÊ¬¡¦¹ñÅì»Ô
¤³¤Î½©¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçÊ¬¸©¤Î¹ñÅìÈ¾Åç·Ý½ÑÊ¸²½º×¤Ç¡¢µðÂç¤Ê²«¿§¤Î¥¢¥Ò¥ë¿Í·Á¡Ö¥é¥Ðー¥À¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢¤¿¤áÃÓ¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë´ë²è¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµðÂç¤Ê²«¿§¤Î¥¢¥Ò¥ë¿Í·Á¤ò¤¿¤áÃÓ¤ËÅ¸¼¨¤Ø¡¡ÂçÊ¬¡¦¹ñÅì»Ô
¡Ê¹ñÅìÈ¾Åç·Ý½ÑÊ¸²½º×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¦¾¾°æÆÄ¼£²ñÄ¹¡Ë¡Ö¸½Âå¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È1300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ»¶¿Ëþ»³¤ÎÊ¸²½¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¹ñÅìÈ¾Åç·Ý½ÑÊ¸²½º×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡×
¹ñÅì»Ô¤ÈË¸å¹âÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ë¹ñÅìÈ¾Åç·Ý½ÑÊ¸²½º×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï3Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅìÈ¾Åç¤òÉñÂæ¤Ë¤³¤Î½©³«¤«¤ì¤ë·Ý½ÑÊ¸²½º×¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ËÅÀºß¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ò¤á¤°¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤ä¡¢Ï»¶¿Ëþ»³»û±¡¤òÈþ½Ñ´Û¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ºîÉÊÅ¸¼¨¤Ê¤É¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¿¤áÃÓ¤Ë9.5¥áー¥È¥ë¤â¤¢¤ëµðÂç¤Ê²«¿§¤Î¥¢¥Ò¥ë¿Í·Á¡Ö¥é¥Ðー¥À¥Ã¥¯¡×¤¬¶å½£¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ÎÍè¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¾°æÆÄ¼£²ñÄ¹¡Ë¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ç¤³¤ì¤À¤±¸«¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÊ¬¶õ¹Á¤«¤éÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Þ¤ÇÌµÎÁÁ÷·Þ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Ç¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
·Ý½ÑÊ¸²½º×¤Ï10·î11Æü¤«¤é11·îËö¤Þ¤Ç¤Ç9¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£