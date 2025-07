飲食総合グランプリは「匠のがってん寿司　イオンモールむさし村山店」！サービス・オブ・ザ・イヤー2025

エイジスリサーチ・アンド・コンサルティングは、全国の小売業・飲食業のサービスレベルを覆面調査により一斉に評価し、優秀店舗・施設を表彰する「サービス・オブ・ザ・イヤー2025」の表彰式を、2025年5月14日(水)に開催しました。

サービス・オブ・ザ・イヤー2025

エイジスリサーチ・アンド・コンサルティングは、全国の小売業・飲食業のサービスレベルを覆面調査により一斉に評価し、優秀店舗・施設を表彰する「サービス・オブ・ザ・イヤー2025」の表彰式を、2025年5月14日(水)に開催。

サービス・オブ・ザ・イヤーとは、日本全国の小売業と飲食業のサービスレベルを一斉調査をし、優秀な店舗様・施設様を表彰するもので、店舗のサービスレベルを正当に評価することができる唯一無二のアワードとして2014年から毎年開催しており、2025年で12回目を迎えます。

2025年度の物販総合グランプリを受賞された「手作り箸工房 遊膳 川崎大師店」および飲食総合グランプリを受賞された「匠のがってん寿司 イオンモールむさし村山店」の受賞の模様をはじめ、その他各優秀店舗・施設の表彰の模様を動画で紹介。

食総合グランプリを受賞 匠のがってん寿司 イオンモールむさし村山店様

■その他参加企業

・ゴディバ西武福井店

・パレットプラザ イオンモール多摩平の森店

・成城石井 芦屋モンテメール店

・クリエイトエス・ディー 京成大和田店

■表彰式動画:

表彰式動画(ダイジェスト版)

表彰式動画(フル版)

■サービス・オブ・ザ・イヤーとは ミステリーショッピング業界トップクラスのエイジスリサーチ・アンド・コンサルティング が開催する、「覆面調査(ミステリーショッピング)」によって全国数千店舗のサービスレベ ルを一斉調査し優秀な店舗を表彰する年に1度のサービスレベルの店舗コンテストです。

日本全国の小売業(衣食住のフルライン)、飲食業のリアル店舗の実態を調査。

大手チェーン を含む約1,000社から全国数千店舗の実力を徹底検証します。

【対象業態】

GMS(日本型スーパーストア)/衣料品専門店(紳士服・婦人服・子供服)/100円ショップ/雑貨店/ドラッグストア/コンビニエンスストア/スーパーマーケット/ホームセンター/ディスカウントストア/家電量販店/書店/CDショップ/玩具店/眼鏡店/家具店/自転車販売店/手芸専門店/服飾専門店/リサイクルショップ/そのほか小売専門店/ファスト フード/レストラン/カフェ/そのほか飲食店 など

「サービス・オブ・ザ・イヤー2025」ロゴ

