甲府vs愛媛 スタメン発表
[6.28 J2第21節](JITス)
※18:30開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 49 ネーミアス
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 8 中山陸
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
FW 19 宮崎純真
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 16 細谷航平
DF 25 吉田温紀
DF 37 石尾崚雅
MF 6 谷岡昌
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 19 黒石貴哉
MF 24 甲田英將
FW 18 田口裕也
控え
GK 1 徳重健太
DF 2 今野息吹
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 4 山原康太郎
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 48 行友翔哉
MF 90 アルトゥール・ヴィアナ
FW 15 鶴野怜樹
監督
青野慎也
※18:30開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 49 ネーミアス
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
FW 19 宮崎純真
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 16 細谷航平
DF 25 吉田温紀
DF 37 石尾崚雅
MF 6 谷岡昌
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 19 黒石貴哉
MF 24 甲田英將
FW 18 田口裕也
控え
GK 1 徳重健太
DF 2 今野息吹
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 4 山原康太郎
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 48 行友翔哉
MF 90 アルトゥール・ヴィアナ
FW 15 鶴野怜樹
監督
青野慎也