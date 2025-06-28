[6.28 J2第21節](JITス)

※18:30開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 24 佐藤恵介

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 49 ネーミアス

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 22 小出悠太

MF 6 小林岩魚

MF 8 中山陸

MF 20 遠藤光

FW 9 三平和司

FW 19 宮崎純真

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司

[愛媛FC]

先発

GK 31 白坂楓馬

DF 16 細谷航平

DF 25 吉田温紀

DF 37 石尾崚雅

MF 6 谷岡昌

MF 8 深澤佑太

MF 10 佐藤亮

MF 13 窪田稜

MF 19 黒石貴哉

MF 24 甲田英將

FW 18 田口裕也

控え

GK 1 徳重健太

DF 2 今野息吹

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 4 山原康太郎

DF 44 森山公弥

MF 7 曽根田穣

MF 48 行友翔哉

MF 90 アルトゥール・ヴィアナ

FW 15 鶴野怜樹

監督

青野慎也