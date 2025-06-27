¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ï26Æü¡¢8·î¤«¤é¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à3»î¹ç¸ÂÄê¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¡Ö2025¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¤¢¤ëº¸Â¦¤Ë¥Ù¥¬¥ë¥¿¡¦¥´¡¼¥ë¥É¤Î½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤êÀçÂæ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¡ØÀçÂæ¼·Í¼¡Ù¤òÌë¶õ¤Ë¤­¤é¤á¤¯Å·¤ÎÀî¤ò¶»¸µ¤ËÁö¤ë²«¶â¤Î°ìËÜÀþ¤Ç¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¶Ú¤Î¸÷¤Ë¡¢Èá´ê¤ÎJ1¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¤Ò¤È¤Ä¡Ù¤Ë¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£¼·Í¼¤ÎÌë¡¢´ê¤¤¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¾º³Ê¤Ø¤ÎÆ»¤ò¡¢¶¦¤Ë¾È¤é¤¹°ìÃå¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡ÃåÍÑ»î¹ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à3»î¹ç¡£8·î10Æü¤ÎJ2Âè25Àá¡¦ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹Àï¡¢8·î24Æü¤ÎJ2Âè27Àá¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕÀï¡¢9·î13Æü¡¦14Æü¡¦15Æü¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëJ2Âè29Àá¡¦¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯Àï¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2Ëü2000±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¡¢¥Í¡¼¥à&¥Ê¥ó¥Ð¡¼²Ã¹©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï4400±ß(ÀÇ¹þ)¡£28Æü¤Î10»þ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥«¡¼¥µ¥Ù¥¬¥ë¥¿¤ÇÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@vega_official_)¤Ç¡È99Ç¯ÁÈ¡É¤ÎMF¾¾°æÏ¡Ç·¡¢MF¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡¢FW¹ÓÌÚ½ÙÂÀ¡¢FWµÜºê¹ã¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹õ¥æ¥Ë¤­¤¿!¡×¡ÖÄ¶Àä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¬1st¤Ç¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡×¡Ö¥Ù¥¬¥ë¥¿¤Î¥æ¥Ë»Ë¾å¤À¤¤¤Ö¾å°Ì¤Ç¤¹¤è¤³¤ì¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÇË²õÎÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡Ö4ËçÌÜ¤Ïvogue¤ÎÉ½»æ¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º1¿Í¤À¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£