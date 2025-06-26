¹â¹»µå»ù¤¬11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¡Ä36Æ»¸©¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ì¡ÈÄã²¼¡É¡¡ºòÇ¯¤«¤é1650¿Í¸º¡¢¹âÌîÏ¢¤¬È¯É½
Éô°÷¿ô¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÅìµþ¤Î9208¿Í¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÄ»¼è¤Î738¿Í
¡¡ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï26Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î²ÃÌÁ¹»Éô°÷¿ôÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê1650¿Í¸º¾¯¤·¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¹Å¼°Ìîµå¤Î1Ç¯À¸(¿·Æþ)Éô°÷¤¬4Ëü3312¿Í¡¢2Ç¯À¸Éô°÷¤¬4Ëü1227¿Í¡¢3Ç¯À¸Éô°÷¤¬4Ëü842¿Í¡£¹ç·×¤ÇºòÇ¯¤è¤ê1650¿Í¾¯¤Ê¤¤¤Î12Ëü5381¿Í¡£36Æ»¸©¤ÇÉô°÷¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¤â¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤¬ºë¶Ì¤Î148¿Í¡¢¼¡¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¤Î122¿Í¡¢½©ÅÄ¤Î103¿Í¡£Éô°÷¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÅìµþ¤Î9208¿Í¡¢¼¡¤¤¤Ç°¦ÃÎ¤Î6778¿Í¡¢¿ÀÆàÀî¤Î6197¿Í¤ÈÂ³¤¯¡£ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÄ»¼è¤Î738¿Í¤Ç¡¢¹âÌîÏ¢¤Ø¤Î²ÃÌÁ¹»¤âºòÇ¯¤è¤ê30¹»¸º¤Î3768¹»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîµå¿Íµ¤¤ÎÄã²¼¤ò¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤ÇÉô°÷¿ô¸º¾¯¤È¤¤¤¦¡È¸½¼Â¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æð¼°Ìîµå¤âÉô°÷¿ô¤ÏºòÇ¯¤è¤ê53¿Í¸º¤Î7663¿Í¤Ç¡¢²ÃÌÁ¹»¿ô¤ÏºòÇ¯¤è¤ê12¹»¸º¤Î369¹»¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë