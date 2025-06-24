¥ß¥·¥å¥é¥ó2¤ÄÀ±¤Î¡È°ÛÃ¼¤ÎÌ¾Å¹¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤¦¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø¥à¥¬¥ê¥Ã¥Ä¡Ù9·î¸ø³«
¡¡Âè72²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥«¥ê¥Ê¥êー¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØMugaritz. No Bread No Dessert¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥à¥¬¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç9·î¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡È±Ç²è²»³Ú¤Îµð¾¢¡É¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ë¥°¥é¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÈºÇ¸å¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¸ø³«¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥¹¥¯ÃÏÊý¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÌ¾Å¹¡¦¥à¥¬¥ê¥Ã¥Ä¤Î¸¦µæ³«È¯¥Áー¥à¤ä¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¼Â¸³Åª¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØREC¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥Û¥éーºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥³¡¦¥×¥é¥µ¡£¤â¤È¤â¤È¥à¥¬¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥×¥é¥µ´ÆÆÄ¤¬¡¢¤½¤ÎÁÏÂ¤¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤Ù¤¯¿ßË¼¤ËÀøÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢2¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥à¥¬¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥³ー¥É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤òÊÂ¤Ù¤º¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤À¤±¤òºÜ¤»¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤ò»È¤¤¡¢¥«¥È¥é¥êー¤òÇÓ¤¹¤Ê¤É¥²¥¹¥È¤Î¹¥´ñ¿´¤òÍ¶¤¤¡¢¸Þ´¶¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤»ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿©¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£ËèÇ¯11·î¤«¤é4·î¤Î6¥«·î´Ö¤ÏµÙ¶È¤·¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁí½Ð¤Ç¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÇ¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤¬ÍâÇ¯°Ê¹ß¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³×¿·Åª¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ï¾ï¤Ë¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±Ç²è¡Ø¥à¥¬¥ê¥Ã¥Ä¡ÙËÜÍ½¹ð ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ë¤Ï¡¢¥à¥¬¥ê¥Ã¥Ä¤Î¸¦µæ³«È¯¥Áー¥à¤¬¡¢È¾Ç¯¤«¤±¤Æ¿·¥á¥Ë¥åー¤ò³«È¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¤Î¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦L¡¦¥¢¥É¥¥¥ê¥¹¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÌÊª¡È¡£¡ÖÈ¯¹Ú¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÍÜËª¤Ï¡©¡×¤È¥Áー¥à¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¸ÀÍÕ¡£¤½¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¥¢¥É¥¥¥ê¥¹¤Ï¡¢¹ü¡¢Çò»Ò¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¥ß¥Á¥§¥í¥ó¥´¡¢¥Ç¥£¥ª¥¹¡Ê¿À¡Ë¤Ê¤É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤µ¯¤³¤·¤ÆÊÉ°ìÌÌ¤ò ¡È¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼Â¸³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¥×¥í¥»¥¹¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥È¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô¡¹¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¢¥É¥¥¥ê¥¹¤Ï¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ËÍê¤é¤º¡Ö¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¡¢´¶Æ°¤µ¤»¡¢ÅÜ¤ê¤Þ¤ÇÍ¿¤¨¤ë¥á¥Ë¥åー¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¡ÖÁ´¤Æ¤ò»î¤·¤ÆºÇ¹â¤òÁª¤Ö¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¢¥É¥¥¥ê¥¹¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡È»®¡È¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤«¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥à¥¬¥ê¥Ã¥Ä¤Î¸¦µæ³«È¯¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥Ú¥ê¥»¤¬»î¿©¤ò½Å¤Í¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤ë°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë