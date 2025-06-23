JRT»Í¹ñÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹â¹»Ìîµå¤Ç½Õ²Æ¤¢¤ï¤»¤Æ11²ó¡¢ÌÄÌç¹â¹»¤ò¹Ã»Ò±à¤ØÆ³¤¤¤¿¿¹ÏÆÌ­´ÆÆÄ¤¬¡¢Áª¼ê¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢3¤«·î´Ö¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

ÌÄÌç¹â¹»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¹ÏÆÌ­´ÆÆÄ64ºÐ¤Ï2025Ç¯5·î¡¢»î¹çÃæ¤Î¥ß¥¹¤òÁª¼êÆ±»Î¤¬»ØÅ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Éô°÷¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤Û¡×¡Ö¤Ü¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢1Ç¯Á°¤Ë¤âÎý½¬Ãæ¡¢ÂÖÅÙ¤¬°­¤¤¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇÉô°÷¤ÎÊ¢¤ò¼ê¤Ç²¡¤·¡¢Æ¬¤òË¹»Ò¤Ç¤Ï¤¿¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Éô°÷¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¡¢³Ø¹»Â¦¤¬Ê¹¤­¼è¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿¹ÏÆ´ÆÆÄ¤Ï85Ç¯¤«¤é95Ç¯¤Þ¤Ç¤È2007Ç¯°Ê¹ß¡¢ÌÄÌç¹â¹»¤òÎ¨¤¤¡¢½Õ²Æ¤¢¤ï¤»¤Æ11²ó¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»öÂÖ¤ò¼õ¤±¿¹ÏÆ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌÄÌç¹â¹»¤Ï¡¢7·î¤Î¸©Âç²ñ¤Ï²¬ÅÄ¾­ÏÂÉôÄ¹¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£