ENHYPEN¿·¶Ê¡ÖOutside¡×MV¸ø³«¡ª±ÇÁü¤Î¿ï½ê¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£ENHYPEN¤Î¹Ó¡¹¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¥®¥ã¥ó¥°¥Üー¥«¥ë¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¿·¶Ê¡ÖOutside¡×
ENHYPEN¤¬¡¢6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖOutside¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Àè¤À¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¥Æ¥£¥¶ー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖOutside¡×¤Î½Å¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¼ª¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤ÄÄÉ¤ï¤ì¤Ä¤ÎÄÉ·âÀï¤¬Å¸³«¡£ÁÇÁá¤¯Å¾´¹¤µ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¼ÀÁö¤ÈÇ÷ÎÏ°î¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¡¢MV¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òÀú¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
±ÇÁü¤Î¿ï½ê¤Ë¡¢ENHYPEN¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Óー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½³¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Éª¤ò¶¯¤¯Ä·¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥×¤Ê¤¬¤é¤âÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBad Desire (With Or Without You)¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥¥Ã¥Á¥å¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡ÖOutside¡×¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥Óー¥È¤Ç¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò¶ËÂç²½¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥×¶Ê¡£·¯¤òËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤òÄ¾ÀÜÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£ENHYPEN¤Î¹Ó¡¹¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¥®¥ã¥ó¥°¥Üー¥«¥ë¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢Èà¤é¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê²»³Ú¿§¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ENHYPEN¤Î6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿K-POP¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤½éÆ°Ëç¿ô¡ÊÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Î1½µ´Ö¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥àËç¿ô¡¢214ËüËç¡Ë¤òµÏ¿¡£ÊÆ¥Ó¥ë¥Üー¥É¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Üー¥É200¡×¤Ç¤Ï3°Ì¡Ê6·î21ÆüÉÕ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ÊÆForbs¤Ï6·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡ÖENHYPEN¤Ï¤³¤Î5Ç¯´Ö¡¢À¤³¦Åª¤ËºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëK-POP¥°¥ëー¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤ËÉâ¾å¤·¤Æ°ÊÍè¡¢À¾²¤·÷¤Ç¤â¥Õ¥¡¥óÁØ¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢7·î29Æü¤ËÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ -YOI-¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.07 ON SALE
MINI ALBUM¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù
¢¨´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§6·î5Æü
2025.07.29 ON SALE
SINGLE¡Ö¾¬ -YOI-¡×
ENHYPEN OFFICIAL SITE
https://enhypen-jp.weverse.io/