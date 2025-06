ENHYPEN¿·¶Ê¡ÖOutside¡×MV¸ø³«¡ª±ÇÁü¤Î¿ï½ê¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ENHYPENの荒々しくダイナミックなラップとギャングボーカルが強い印象を残す新曲「Outside」

ENHYPENが、6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』の収録曲「Outside」のMVを公開した。

先だって公開されたMVティザーでは、「Outside」の重いサウンドが耳を虜にするなかで、追いつ追われつの追撃戦が展開。素早く転換されるメンバーたちの疾走と迫力溢れるアクションが緊張感を高め、MVへの期待感を煽る内容となっていた。

映像の随所に、ENHYPENのパワフルなパフォーマンスが登場。ビートに合わせて蹴りをしたり、肘を強く跳ねたりするなどのヒップながらも迫力のある振り付けは、タイトル曲「Bad Desire (With Or Without You)」とはまた違った魅力に溢れている。メンバーたちのキッチュなヒップホップスタイルも見どころだ。

「Outside」は強烈なビートでカリスマを極大化したヒップホップトラップ曲。君を僕のような存在にしたいという欲望を直接的に表現した歌詞が印象的だ。ENHYPENの荒々しくダイナミックなラップとギャングボーカルが強い印象を残し、彼らのユニークな音楽色を感じることができる。

ENHYPENの6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』は、2025年に発売されたK-POPアルバムの中で2番目に多い初動枚数(発売直後の1週間でアルバム枚数、214万枚)を記録。米ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」では3位(6月21日付)を獲得している。

今回のカムバックと関連して、米Forbsは6月19日(現地時間)「ENHYPENはこの5年間、世界的に最も注目されるK-POPグループのひとつに位置づけられた」とコメント。さらに「韓国でスーパースターに浮上して以来、西欧圏でもファン層を着実に広げている」と評している。

ENHYPENは、7月29日に日本4thシングル「宵 -YOI-」をリリースする。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2025.06.07 ON SALE

MINI ALBUM『DESIRE : UNLEASH』

※韓国発売日:6月5日

2025.07.29 ON SALE

SINGLE「宵 -YOI-」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/