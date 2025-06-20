¡Ö¶»¤¬Âç¤¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¡×¹â¹»¤ÎÂ´¶È¸¦µæ¤Ç ¡È¶»¤òÊ¿¤é¤Ë¸«¤»¤ë²¼Ãå¡É¤ò³«È¯¡¡ ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Î¤¿¤Í¡£¡Ù ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖSDGs¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Êë¤é¤·¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤°¡È¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡É¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ËÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë²¼Ãå¤òÀ½ºî¤·¤¿¾åÅÄ¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¡£
¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢Â´¶È¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡È¶»¤òÊ¿¤é¤Ë¸«¤»¤ë²¼Ãå¡É¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¿ÈÂÎ¤ÎÀÊÌ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¼ê²¼Ãå¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥°¥ó¥¼¤ÈÌó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¤Ï½ÂÃ«¶è¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¾ÚÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ê¼ø¶È¤Ç¡ËÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë»þ¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤òÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿¤¤²¼Ãå¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹âÀ¸¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿²¼Ãå¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶»¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬ÏÂ¤é¤°¤Û¤«¡¢¼þ°Ï¤«¤é½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶»¤¬Âç¤¤¤½÷À¤äÏÂÁõ¡¦¥³¥¹¥×¥ì¤Ê¤É¤Ë¤â¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë²¼Ãå¤òÃåÍÑ¤·¡¢10cm¤Û¤É¶»¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¤ä¿ÈÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏÂç³Ø¤Ç¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶»¤¬Âç¤¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ËÀ¼«Ç§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ãÏÂ´¶¤äÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ê¤É¤¬¸º¤ê¡¢¡Ê¿´¤Ê¤¤¡Ë¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×