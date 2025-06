バンダイの化粧品ブランドCreerBeaute(クレアボーテ)」のクローズドパッケージに入った大人向け本格コスメシリーズ『Pon de Couleur(ポンデクルール)』に、サンリオキャラクターズデザインが登場! ぷっくりハートのコンパクトがキュートなアイテムはひとつは欲しい可愛らしさ♪新アイテム「ポンデクルール サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン マルチカラーパウダー」は、クローズドパッケージ仕様の ”マルチカラーパウダー” 。アイカラーやチーク、ハイライトなど、幅広くご使用いただけるアイテムで、ぷっくり可愛いハート型容器の天面には、「うるうるハートデザイン」のサンリオキャラクターズの姿が。

デザインは全部で4種類。キャラクターの世界観に合わせたカラーのパウダーがチョイスされており、マイメロディは「きゅんとおひめさまピンク」、クロミは「かまってこあくまパープル」、シナモロールは「ふわふわあおぞらブルー」、ハローキティは「うるっと甘々レッド」。2025年6月30日(月)より全国のコンビニエンスストア、ヴィレッジヴァンガード、バラエティ・キャラクター雑貨専門店等、全国のガシャポン自販機などでお取り扱いされる。ポーチからさっと取り出せば可愛いフォルムとサンリオキャラクターズにいつでも出会えるキュートなコスメ、これはひとつは手に入れたいところ。汎用性の高いパウダー類はいくつ持っててもいいよね!?(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660913