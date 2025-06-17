¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¡¢¾×·â¤Î·ëº§ÈëÏÃ¡ª¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ê¤·¡¢·ëº§»ØÎØ¤Ê¤·¡¢¿Æ¤Ø¤Î°§»¢¤â¤Ê¤·¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¤Ç½éÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·º§¤Û¤ä¤Û¤ä¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÖÇËÅ·¹Ó¤ò´Ó¤¯¤«¡©¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤¹¤Ù¤¤«¡©Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¥¬¥Á¤ÎÇº¤ß¤ò¸¦µæÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁêÃÌ¡£
¡Ö»Å»ö¡×¤È¡Ö²ÈÄí¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÉ÷¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤Ê¤É¡¢¡È·Ý¿Í¡¦µÈÂ¼¡É¤ÎÇº¤ß¤ò¸¦µæÉô¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¹Í¤¨¤¿¡£
ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë·ëº§¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿µÈÂ¼¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£¤Î»þÂå¡¢»ä¤ÎÀ¸¤Êý¡¢²áµî¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¡ÈÇËÅ·¹Ó¡É¤È¡È·ëº§¡É¤ÎÁêÀ¤¬°¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯µÈÂ¼¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡ÈÇËÅ·¹Ó¡É¤òÌ¾¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç¤ÏµÈÂ¼¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¡¢¡ÈÇËÅ·¹Ó¡¦µÈÂ¼¡É¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÉ³²ò¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡È·ëº§¤ÈÇËÅ·¹Ó¡É¤ÎÁêÀ¤Î°¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ëº§¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Á´¥¹¥Ù¤ê¡×¡Ö¤â¤¦ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µÈÂ¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ±À³¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿Í¤È½»¤à¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¡Ê¥¥ã¥é¡Ë¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¡ØÇã¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÊÒÏÓ¤º¤Ä»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢µÈÂ¼¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö·ëº§¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¼«ÂÎ¤¬¼å¤¹¤®¤ë¡×¤È¤·¤¿µÈÂ¼¡£
¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·ëº§»ØÎØ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©»öÃæ¤Ë¤È¤¯¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Î¿Æ¤Ë·ëº§¤Î°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤Ë¶µ¼¼¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â·ëº§»ØÎØ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬¡ÖÇËÅ·¹Ó¾®Æ»¶ñ¤ò¼«Ê¬¤«¤é¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°ì½ï¡×¤È»ØÅ¦¡£
·ëº§¤Î°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÊý¤ÎÆÁ°æ·òÂÀ¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤ë¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊª¸À¤¤¤¬Èô¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¤â¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤òÆ¨¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç·ëº§¤¹¤ë·è¿´¤·¤¿¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¤È¡¢µÈÂ¼¤Ï¡Ö¿ÆÉã¤¬¡ØÂ¹¤Î´é¸«¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò±ó²ó¤·¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ÆÉã¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÈà½÷¡ÊºÊ¡Ë¤¬´ÇÉÂ¤·¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿ÆÉã¤¬¡ØÂ©»Ò¤Î±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÉÂ±¡¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡È¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È·ëº§¤·¤¿¡×¤È¡¢·ëº§¤ò·è°Õ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¹ðÇò¡£
¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤ó¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿µÈÂ¼¤Ë¡¢¸¦µæÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤ÏÃ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢µÈÂ¼¤Ï¡Ö²¶¤Î»×¤Ã¤Æ¤ë·ÝÇ½³¦¤È°ã¤¦¤ï¡ª¤ß¤ó¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢°ìÆ±¤Ëº¤ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖÍ£°ìÏÃ¤»¤ë·ëº§¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿µÈÂ¼¤Ï¡Ö¿·º§Î¹¹Ô¤Ç±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï3»þ´Ö¤À¤±¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ìÆ±ÁûÁ³¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¿¿Áê¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö±ü¤µ¤óÅÜ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸¦µæÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¿´ÇÛ¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£