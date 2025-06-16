¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦½©¹¡¡200¥»¥ó¥Á¤Î¥Ò¡¼¥í!!Âç¿©¤¤±ÑºÍ¶µ°é¤ÎÉã¤Ë´¶¼Õ¤Î°ì·â¤Ç3ÆüÏ¢Â³¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4-3DeNA¡Ê2025Ç¯6·î15Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡¤á¤Ã¤¿¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤3ÆüÏ¢Â³¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ1¥«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î½©¹¤¬¡È²÷µó¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡2¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£4ÈÖ¼ê¤Î¥¦¥£¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿Ä¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¹â¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¡£¡ÖÆâÌî¤òÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÇµå¤ÏÁ°¿Ê¼éÈ÷¤ÎÆóÍ·´Ö¤òÈ´¤±¤ÆÃæÁ°¤ØÅ¾¤¬¤ëÆ±ÅÀÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ë»°¿¶¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£²¾¤ËËÞÂÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µå¿ô¤À¤±¤Ç¤âÅê¤²¤µ¤»¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬9µåÇ´¤Ã¤Æ¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î6²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆ¤Ó½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡ÖÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀèÇÚ¤Î¶áÆ£¤µ¤ó¤â¡ÊÎÝ¾å¤Ë¡Ë¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£DeNAÁê¼ê¤Ë3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÂÐÀï¤·¤¿¿ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÉã¤ÎÆü¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë72¤ÎÉã¿Æ¤Î¿ÈÄ¹¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½©¹¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¿©¤ÙÊª¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡×¤È»Ò¶¡¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡È¿©°é¡É¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÂç¤¤¯°é¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ±¤Ï¡¢¹¥Ä´¤Î¤Þ¤Þ¹Åç¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë