湘南vs町田 スタメン発表
[6.14 J1第20節](レモンS)
※17:30開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 8 大野和成
DF 37 鈴木雄斗
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 25 奥埜博亮
MF 32 松村晟怜
MF 50 藤井智也
FW 27 ルイス・フェリッピ
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 22 大岩一貴
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
FW 10 鈴木章斗
FW 16 根本凌
FW 19 福田翔生
監督
山口智
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 4 菊池流帆
MF 8 仙頭啓矢
MF 23 白崎凌兵
MF 39 バスケス・バイロン
FW 10 ナ・サンホ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
※17:30開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 8 大野和成
DF 37 鈴木雄斗
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 25 奥埜博亮
MF 32 松村晟怜
MF 50 藤井智也
FW 27 ルイス・フェリッピ
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 22 大岩一貴
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
FW 10 鈴木章斗
FW 16 根本凌
FW 19 福田翔生
監督
山口智
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 4 菊池流帆
MF 8 仙頭啓矢
MF 23 白崎凌兵
MF 39 バスケス・バイロン
FW 10 ナ・サンホ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛