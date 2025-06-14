[6.14 J1第20節](レモンS)

※17:30開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 5 鈴木淳之介

DF 8 大野和成

DF 37 鈴木雄斗

MF 7 小野瀬康介

MF 13 平岡大陽

MF 14 茨田陽生

MF 25 奥埜博亮

MF 32 松村晟怜

MF 50 藤井智也

FW 27 ルイス・フェリッピ

控え

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 22 大岩一貴

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

MF 20 石橋瀬凪

FW 10 鈴木章斗

FW 16 根本凌

FW 19 福田翔生

監督

山口智

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

MF 20 西村拓真

MF 26 林幸多郎

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 13 守田達弥

DF 4 菊池流帆

MF 8 仙頭啓矢

MF 23 白崎凌兵

MF 39 バスケス・バイロン

FW 10 ナ・サンホ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 49 桑山侃士

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛