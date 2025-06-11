ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÄ®ÅÄÎÜÍ£¡¢ÂàÇ¤¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖBT¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ »ä¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Öµþ²¦ÅÅÅ´ presents £×¥êー¥°¥×¥ìー¥ª¥Õ 2024-25¡×¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥Áー¥à¤òÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿BT¥Æー¥Ö¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬·ÀÌóËþÎ»¤Î¤¿¤áÂàÇ¤¡£2025－26¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ°¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤ÎÆü²¼¸÷»á¤¬»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡6·î10Æü¡¢2011Ç¯¤Î²ÃÆþ¤«¤éÉÙ»ÎÄÌ°ì¶Ú¤ÎÄ®ÅÄÎÜÍ£¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖBT¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢10¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦Æ®¤·¤¿Á°»Ø´ø´±¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö10Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£BT¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤»¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¡¢Í£°ì¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤óÅÜ¤é¤ì¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤´è¸Ç¤À¤«¤é¡¢¾ù¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÁ¤ï¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤´¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£BT¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢BT¤È¤³¤Î¥Áー¥à¤ÇÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¤½¤ì¤ËBT¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¼«Ê¬¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï2023－24¥·ー¥º¥ó¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Íâ¥·ー¥º¥ó¤ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥Æー¥Ö¥¹Á°HC¤ÏÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥¤¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤Î¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ®ÅÄ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥Áー¥à¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¤¤ä¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¥·ー¥º¥óÁ°¤Ë¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡ÖBT¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¡£¤¤¤Ä¤âÎý½¬¤¬½ª¤ï¤ëÅÙ¤Ë¾¯¤·¤À¤±¼ä¤·¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡© ¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ëÅÙ¤ËÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¡ª ¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¢¤È¡¢BT¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¤½¤ê¤ã¡¢¤âー¡¢¡¢¡¢¡ª¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ËºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤ÎMVP¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ËMVP¤Ê¤ó¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡ÄBT¤ÎºÇ¸å¤Ë½é¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡ÄBT¤Î¤Ä¤¯¤ëteam¡¢¤Ä¤¯¤ë¥Ð¥¹¥±¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿‼︎ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢BT¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡ªBT¤ÎÌ´¡¢ÌÜÉ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Thank you BT!!!!☺️¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ®ÅÄÎÜÍ£¤¬BT¥Æー¥Ö¥¹Á°¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ¼Ì¿¿¡Ê20Ëç¡Ë