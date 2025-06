4発快勝の韓国代表が“無敗”でW杯予選通過、日本代表が惜しくも逃した中で3度目

10日、 FIFA ワールドカップ 26アジア最終予選第10節で韓国代表は クウェート 代表と対戦した。すでに11大会連続12回目の ワールドカップ 出場を決めている韓国。最下位の クウェート をホームに迎えた戦いでは、ホン・ミョンボ監督は若手を多く起用して臨んだ。試合は30分にチョン・ジンウ(全北現代)のゴールで先制すると、51分に イ・ガンイン パリ・サンジェルマン )のゴールで追加点。54分にオ・ヒョンギュ(ヘンク)、72分にイ・ジェソン( マインツ )がゴールを決め、4ー0で快勝を収めた。

