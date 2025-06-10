¤¨¤Ê¤³¤¬34·ï¤ÎÅê¹Æ¤Ë¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¡¡Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê
¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¡¦¤¨¤Ê¤³¤¬6·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Öµõµ¶¤Î»ö¼Â¤Î³È»¶¡¦ÈðëîÃæ½ýÅù¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸¢Íø¿¯³²Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·È¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨¼êÂ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈï³²¤ËÂÐ¤·Ë¡ÅªÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£µõµ¶¤Î¾ðÊó³È»¶¤äÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤È¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë34·ï¤ÎÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿IP¥¢¥É¥ì¥¹¤Î³«¼¨¤ËÀ®¸ù¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô8¼Ò¤ËÂÐ¤··ÀÌó¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅê¹Æ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿IP¤Î³«¼¨¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢34·ï¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÌ¿®²ñ¼Ò8¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢·ÀÌó¼Ô¡ÊÅê¹Æ¼Ô¡Ë¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ï·Ð²á¤òÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¸å¤â°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·³Ê¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤â°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÃæ½ý¤ä¥Ç¥Þ¤ËÂÐ¤·µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§https://x.com/enako_cos/status/1930913316186255607