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YouTube Loosens Video Content Moderation Rules - The New York Times
YouTube will ¡Èprotect free expression¡É by pulling back on content moderation - Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2025/06/youtube-adopts-looser-moderation-policy-for-videos-about-elections-gender-and-more/
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