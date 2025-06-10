£µ·î¤Î´ë¶ÈÅÝ»º£µ·ï¡¡ÉéºÄÁí³Û3²¯5000Ëü±ß¡ÚÆÁÅç¡Û
5·î¤Ë¸©Æâ¤ÇÅÝ»º¤·¤¿´ë¶È¤Ï5·ï¤Ç¡¢ÉéºÄÁí³Û¤Ï3²¯5000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÆÁÅç»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5·î¤Ë¸©Æâ¤ÇÅÝ»º¤·¤¿´ë¶È¤Ï5·ï¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1·ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉéºÄÁí³Û¤Ï3²¯5000Ëü±ß¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤«¤é3²¯5500Ëü±ß¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¢·úÀß¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢²·Çä¶È¡¢¾®Çä¶È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅÝ»ºÍ×°ø¤Ï¡¢ÈÎÇäÉÔ¿¶¤¬3·ï¡¢Â¾¼ÒÅÝ»º¤ÎÍ¾ÇÈ¤È´û±ý¤Î¥·¥ï´ó¤»¤¬1·ï¤º¤Ä¤Ç¡¢ÅÝ»º¤·¤¿5¤Ä¤Î´ë¶ÈÁ´¤Æ¤¬½¾¶È°÷10¿ÍÌ¤Ëþ¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÆÁÅç»ÙÅ¹¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¡¢¶âÍøÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£ ´ë¶ÈÅÝ»º¤ÏÁý¸º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁýÀª¤òÃ©¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£