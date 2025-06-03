¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Û¥¹¥¯¡¼¥×»£¡ª°ËÆ£·òÂÀÏº ¿·Îø¿Í¤Ï3ºÐ²¼¤Î½÷Í¥·ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
Èà½÷¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¿¥Ð¥³¤ò°ìÉþ
¿¿¤ÃÀÖ¤ÊË¹»Ò¤Ë¥®¥é¥®¥é¤È¸÷¤ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¡Ä¡Ä¡£¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê³Ê¹¥¤â¤Ê¤¼¤«³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈþ½÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
£´·îÃæ½Ü¤Î¤¢¤ëÍ¼Êý¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê27¡Ë¤Ï±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ç20Ç¯¤Ë¡Ø¤Ò¤Æ¨¤²ÁûÆ°¡Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿°ËÆ£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯£´·î¤Ë¤Ï¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢£´Ç¯¿¶¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯£±·î´ü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Îø¡Á¤«¤¯¤ì¤Ü¤Ã¤Á¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¼ç±é¡£º£¥¯¡¼¥ë¤Î¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ìò¼Ô¶È¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë°ËÆ£¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤òË¬¤ì¤¿°ËÆ£¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤ÊÃãÈ±Èþ½÷¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹¤ËÆþ¤ë¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¸ò¤¨¤ÆÃÌ¾Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃçÎÉ¤¯µíÆù¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
ÅÓÃæ¡¢µÊ±ì¤Î¤¿¤á¤Ë°ì¿Í¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÆù¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤¯Èà½÷¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òßî(¤¯¤æ)¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿Æó¿Í¤Ï°ËÆ£¤Î¼«Âð¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â½÷À¤¬µ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´·îËö¤Ë¤Ï°ËÆ£¤Î°¦¸¤¤È»¶Êâ¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÆó¿Í¤òÈ¯¸«¡£¤³¤ÎÆü¤âÆó¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¿¿ÌëÃæ¤ò²á¤®¤Æ¤âà°¦¤ÎÁãá¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤ÎÈþ½÷¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï½÷Í¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÈÅÄô¥²»(¤ê¤ó¤Í)¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ç14Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢²Î¼ê¤ä¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ£µËç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ñ¤¤¤¹¡£¡Ù¡Ê£Â£Ó-£Ô£Â£Ó¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë£ÚÀ¤Âå¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¹¡£
Æó¿Í¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆºòÇ¯½©º¢¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤Î¸¤¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ËÆ£¤Î°¦¸¤¤âµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê²û(¤Ê¤Ä)¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê°ËÆ£¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¸µ¥«¥Î·ëº§¤Ø¤ÎËÜ²»
¡Ç24Ç¯¤Ï°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ç19Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØMY FIRST STORY¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦£È£é£ò£ï¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯10·î¡£Á°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡¢¡Ö½Õº¢¤Ë°ËÆ£¤ÈÇË¶É¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâ·î¤Ë¤Ï»öÌ³½ê°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸½»öÌ³½ê¤Ø¤ÈÀÒ¤ò°Ü¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê·èÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÈà½÷¤È¤¤¤¦ÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇ¯Îð¤Ï£³¤Ä²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤â·ÝÎò¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê»Ð¸æÈ©¤ÊÀ³Ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ËÆ£¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÎÃç¤ÏµÞÂ®¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸òºÝ¤Î»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¯¡¢°ËÆ£¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢°¦¸¤¤È¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¤ò»ß¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡½¡½µÈÅÄô¥²»¤µ¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½²¿ÅÙ¤âÆó¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´Á³µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ï¡£»öÌ³½ê¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡½¡½»öÌ³½ê¤â°ÜÀÒ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£°ì¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤È°ËÆ£¤Ï°ìÎé¤·¤Æ»¶Êâ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢¸òºÝ¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÆ£¡¦µÈÅÄ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÉÔ¾Í»ö¤«¤é¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸µ¥«¥Î¤È¤ÎÇË¶É¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿°ËÆ£¡£¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢´°Á´Éü³è¤ÎÆü¤Ï¶á¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯6·î6Æü¡¦13Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê