Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÄ»³¤æÆ»á¡¢¡ØÇ¯¶âÄÌÃÎ½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÇ¶â¤ÎÊ§¤¤¤¹¤®¤äÇ¯¶â¸º³Û¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È·Ù¾â
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
6·î¤ËÆÏ¤¯Ç¯¶âÄÌÃÎ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Æ°²è¡ØÃÎ¤é¤º¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ë¡ª6·î¤ËÆÏ¤¯Ç¯¶âÄÌÃÎ½ñ¤ÇÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÅê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¡£Æ±Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤ëÇ¯¶â´Ø·¸½ñÎà¤Î½ÅÍ×À¤ä½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇÄ»³¤»á¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶âÄÌÃÎ½ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤ÎÊ§¤¤¤¹¤®¤ä¶â³Û¤Î¤ª¤«¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò´µ¯¡£2025Ç¯¤ËÇ¯¶â¤¬Êª²Á¾å¾º¤òÇØ·Ê¤Ë1.9¡óÁý³Û¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¯¡ÖÇ¯¶â²þÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¡ÖÇ¯¶â¿¶¹þÄÌÃÎ½ñ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ä¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£Á´¹ñÌ±¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬²þÄê¤µ¤ì¤ëÇ¯¤Î¤ßÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊäÂ¤â¡£ÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤½¤ì¤¾¤ìËÜÍè¼õµë³Û¤ä»ÙµëÄä»ß³Û¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¡¢½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ①Ç¯¶â³Û¤Î1.9¡óÁý³Û¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢②½êÆÀÀÇ³Û¤Î°Û¾ï¤ÊÁý²Ã¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢③¿¶¹þ¸ýºÂ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤Î3ÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£½êÆÀÀÇ¤¬ÆÍÁ³¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÉÞÍÜ¿ÆÂ²Åù¿½¹ð½ñ¤Î½Ð¤·Ëº¤ì¡×¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿½¹ð½ñ¤ò¤¤Á¤ó¤È½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÀÇ¶â¤¬°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ä»³¤»á¤Ï¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤ËÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤äµ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤Î1Ç¯´ÖÊÝÂ¸¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤É¤âÃúÇ«¤ËÊäÂ¡£¡Ö¹ñ¤äÌò½ê¤ËÁ´¤ÆÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇËèÇ¯¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢¤¼¤ÒËèÇ¯Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÅÔÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë»ñ»ºËÉ±Ò°Õ¼±¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇÄ»³¤»á¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶âÄÌÃÎ½ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤ÎÊ§¤¤¤¹¤®¤ä¶â³Û¤Î¤ª¤«¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò´µ¯¡£2025Ç¯¤ËÇ¯¶â¤¬Êª²Á¾å¾º¤òÇØ·Ê¤Ë1.9¡óÁý³Û¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¯¡ÖÇ¯¶â²þÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¡ÖÇ¯¶â¿¶¹þÄÌÃÎ½ñ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ä¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£Á´¹ñÌ±¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬²þÄê¤µ¤ì¤ëÇ¯¤Î¤ßÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊäÂ¤â¡£ÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤½¤ì¤¾¤ìËÜÍè¼õµë³Û¤ä»ÙµëÄä»ß³Û¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¡¢½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ①Ç¯¶â³Û¤Î1.9¡óÁý³Û¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢②½êÆÀÀÇ³Û¤Î°Û¾ï¤ÊÁý²Ã¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢③¿¶¹þ¸ýºÂ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤Î3ÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£½êÆÀÀÇ¤¬ÆÍÁ³¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÉÞÍÜ¿ÆÂ²Åù¿½¹ð½ñ¤Î½Ð¤·Ëº¤ì¡×¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿½¹ð½ñ¤ò¤¤Á¤ó¤È½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÀÇ¶â¤¬°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ä»³¤»á¤Ï¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤ËÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤äµ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤Î1Ç¯´ÖÊÝÂ¸¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤É¤âÃúÇ«¤ËÊäÂ¡£¡Ö¹ñ¤äÌò½ê¤ËÁ´¤ÆÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇËèÇ¯¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢¤¼¤ÒËèÇ¯Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÅÔÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë»ñ»ºËÉ±Ò°Õ¼±¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ¤¬¸ì¤ë¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¤³¤½Ë¤«¤µ¤Ø¤Î¸°―Ãù¤á¤ë¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤¬´Ù¤ë¸å²ù¡×
Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÄ»³¤æÆ¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤Î¶Ë°Õ¸ì¤ë ¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤ò¡È¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡É¤Ç¤â»ñ»º4ÇÜ¤Î²ÄÇ½À¡×
Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÄ»³¤æÆ¡¢¡Ö155Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤ÎÇ¯¶â¼õµë¤Ë¿·Äó°Æ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£