¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

6·î¤ËÆÏ¤¯Ç¯¶âÄÌÃÎ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Æ°²è¡ØÃÎ¤é¤º¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ë¡ª6·î¤ËÆÏ¤¯Ç¯¶âÄÌÃÎ½ñ¤ÇÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÅê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¡£Æ±Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤ëÇ¯¶â´Ø·¸½ñÎà¤Î½ÅÍ×À­¤ä½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£

ËÁÆ¬¤ÇÄ»³¤»á¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶âÄÌÃÎ½ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤ÎÊ§¤¤¤¹¤®¤ä¶â³Û¤Î¤ª¤«¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò´­µ¯¡£2025Ç¯¤ËÇ¯¶â¤¬Êª²Á¾å¾º¤òÇØ·Ê¤Ë1.9¡óÁý³Û¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¯¡ÖÇ¯¶â²þÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¡ÖÇ¯¶â¿¶¹þÄÌÃÎ½ñ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ä¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£Á´¹ñÌ±¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬²þÄê¤µ¤ì¤ëÇ¯¤Î¤ßÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊäÂ­¤â¡£ÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤½¤ì¤¾¤ìËÜÍè¼õµë³Û¤ä»ÙµëÄä»ß³Û¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¡¢½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ①Ç¯¶â³Û¤Î1.9¡óÁý³Û¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢②½êÆÀÀÇ³Û¤Î°Û¾ï¤ÊÁý²Ã¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢③¿¶¹þ¸ýºÂ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤Î3ÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£½êÆÀÀÇ¤¬ÆÍÁ³¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÉÞÍÜ¿ÆÂ²Åù¿½¹ð½ñ¤Î½Ð¤·Ëº¤ì¡×¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿½¹ð½ñ¤ò¤­¤Á¤ó¤È½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÀÇ¶â¤¬°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£

¡Ö¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ä»³¤»á¤Ï¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤ËÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤äµ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤Î1Ç¯´ÖÊÝÂ¸¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤É¤âÃúÇ«¤ËÊäÂ­¡£¡Ö¹ñ¤äÌò½ê¤ËÁ´¤ÆÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇËèÇ¯¤­¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢¤¼¤ÒËèÇ¯Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿ÅÔÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë»ñ»ºËÉ±Ò°Õ¼±¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:01

ÄÌÃÎ½ñ¤ÇÊ¬¤«¤ëÇ¯¶â¤ÎÁý¸º¤ÈÆâÌõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
03:35

3¤Ä¤Î½ÅÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ
07:42

Çº¤ßÁêÃÌ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤ÏLINE¡¦X¡¦Voicy¤Ç

´ØÏ¢µ­»ö

Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ¤¬¸ì¤ë¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¤³¤½Ë­¤«¤µ¤Ø¤Î¸°―Ãù¤á¤ë¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤¬´Ù¤ë¸å²ù¡×

Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ¤¬¸ì¤ë¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¤³¤½Ë­¤«¤µ¤Ø¤Î¸°―Ãù¤á¤ë¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤¬´Ù¤ë¸å²ù¡×

 Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÄ»³¤æÆ¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤Î¶Ë°Õ¸ì¤ë ¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤ò¡È¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡É¤Ç¤â»ñ»º4ÇÜ¤Î²ÄÇ½À­¡×

Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÄ»³¤æÆ¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤Î¶Ë°Õ¸ì¤ë ¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤ò¡È¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡É¤Ç¤â»ñ»º4ÇÜ¤Î²ÄÇ½À­¡×

 Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÄ»³¤æÆ¡¢¡Ö155Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤ÎÇ¯¶â¼õµë¤Ë¿·Äó°Æ

Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÄ»³¤æÆ¡¢¡Ö155Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤ÎÇ¯¶â¼õµë¤Ë¿·Äó°Æ
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

Ä»³¤æÆ¤ÎñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¶âÍ»³Ø_icon

Ä»³¤æÆ¤ÎñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¶âÍ»³Ø

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 26.00Ëü¿Í 510 ËÜ¤ÎÆ°²è
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg YouTube