¼Ú¶â15¡Ä±í¡¦¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÎÃ²¤»ß¤Þ¤é¤º¡¡»ØÅ¦¤·¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¡ÈÃ¾¤Ó¡É¡Ö¹²¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÀèÈ¯¡¦»³Ìî¤Ï3²ó¡¢°Á÷µå¤ÇÂç´Ó¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë3¼ºÅÀ
¢£DeNA 6¡¼2 ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê31Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï29Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤Ë2-6¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â¤Ï15¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ÌîÂÀ°ìÅê¼ê¤¬5²ó7°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤Ç2ÇÔÌÜ¡£¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½øÈ×¤ÇÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï3²ó¤À¡£2²ó¤ËËÒ¤Î¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤³¤½µö¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£»³Ìî¤ÏÀèÆ¬¤ÎÂç´Ó¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò½èÍý¤·¤¿¤¬°Á÷µå¤È¤Ê¤ê¡¢Âç´Ó¤òÆóÎÝ¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï2»à¤òÃ¥¤¦¤âº´Ìî¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÒ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢µÜºê¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿Åê¼ê¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¹²¤Æ¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¤½¤Î¸å¤Ï¡Ë¹¶¤áÊý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÇÛµå¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤À¹½¤¨¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¢¤ì¤À¤±¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬´Ë¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤µå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Ë¡¢¶ì¸À¤òÄè¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Á°Æü28Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï¾®Àî¤¬3²ó¤Þ¤Ç¤Ë6ÅÀ¤ò¼º¤¤¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â4²ó¤Þ¤Ç¤Ë5ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¡£ÂÇÀþ¤Ï10»î¹çÏ¢Â³2ÆÀÅÀ°Ê²¼¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¡È½Å¤µ¡É¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¾¡¤Ã¤Æ¡¢º£½µ5³ä¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹âÄÅ´ÆÆÄ¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¡¢Àï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë