¡È½»Ì±ÀÇ¤Îµ¨Àá¡É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ªº£¤³¤½ÀäÂÐÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö4¤Ä¤Î¸í²ò¡×¤È¤Ï¡©
5¡Á6·î¤Ï¡Ö½»Ì±ÀÇ¤Îµ¨Àá¡×¤À¡£¡Ö½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¥º¥ó¤Èµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÒCFP¡Ó¡¢À¸³èÀß·×½Î¥¯¥ë¡¼¼èÄùÌò¡¡¿¼ÅÄ¾½·Ã¡Ë
¡Ö½»Ì±ÀÇ¤Îµ¨Àá¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¡È4¤Ä¤Î¸í²ò¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡Öµ¨Àá¤â¤Î¥Í¥¿¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡1¡Á2·î¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¥Í¥¿¤¬¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢4·î¤Ï¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¤ª¶â¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤ò²òÀâ¤¹¤ëµ»ö¤ò¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ5¡Á6·î¤Ï¡¢¡Ö½»Ì±ÀÇ¤Îµ¨Àá¡×¤À¡£
¡¡µï½»¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤ËÆÏ¤¯¡£²ñ¼Ò°÷¡¦¸øÌ³°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï5·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¶ÐÌ³Àè¤òÄÌ¤¸¤Æ¼õ¼è¤ê¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ï6·îº¢¤Ë¼«¼£ÂÎ¤«¤éÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½»Ì±ÀÇ¤ÏÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÇ¼¤á¤ë¿È¶á¤ÊÀÇ¶â¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢½êÆÀÀÇ¤È»ÅÁÈ¤ß¤äÇ¼ÀÇ»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¤»¤¤¤«¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¡Ö4¤Ä¤Î¸í²ò¡×¤ò²òÀâ¤·¤è¤¦¡£
¡¡µëÍ¿¤Ë¤«¤«¤ë½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢·îµë¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤¿³Û¤¬¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ç²áÉÔÂ¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¡£°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÇºÆÅÙÀÇ³Û¤ò·×»»¤·¡¢½êÆÀÀÇ³Û¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤ä³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»¤µ¤ì¤¿Á°Ç¯1¡Á12·î¤Î½êÆÀ¤Ë´ð¤Ë·×»»¤µ¤ì¡¢ÌóÈ¾Ç¯ÃÙ¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÇ³Û¤¬·è¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤Î»þ´ü¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤Ï¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀ¤Ë´ð¤Å¤·×»»¤µ¤ì¤¿ÀÇ³Û¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¸í²ò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë