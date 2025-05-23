¡Ú¥¹¥¯¡¼¥×»£¡Û°ËÆ£·òÂÀÏº¡¡¸µ¥«¥Î¡¦»³ËÜÉñ¹á¤Î·ëº§¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¿·Îø¿Í¤Ï¡Ö3ºÐ²¼¤Î½÷Í¥·ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×
Èà½÷¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¡Ä¡Ä
¿¿¤ÃÀÖ¤ÊË¹»Ò¤Ë¥®¥é¥®¥é¤È¸÷¤ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¡Ä¡Ä¡£¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê³Ê¹¥¤â¤Ê¤¼¤«³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈþ½÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿-¡£
£´·îÃæ½Ü¤Î¤¢¤ëÍ¼Êý¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê27¡Ë¤Ï±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ç20Ç¯¤Ë¡Ø¤Ò¤Æ¨¤²ÁûÆ°¡Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿°ËÆ£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯£´·î¤Ë¤Ï¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢£´Ç¯¿¶¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯£±·î´ü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Îø¡Á¤«¤¯¤ì¤Ü¤Ã¤Á¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¼ç±é¡£º£¥¯¡¼¥ë¤Î¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ìò¼Ô¶È¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë°ËÆ£¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤òË¬¤ì¤¿°ËÆ£¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤ÊÃãÈ±Èþ½÷¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹¤ËÆþ¤ë¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¸ò¤¨¤ÆÃÌ¾Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃçÎÉ¤¯µíÆù¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
ÅÓÃæ¡¢µÊ±ì¤Î¤¿¤á¤Ë°ì¿Í¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÆù¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤¯Èà½÷¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òßî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿Æó¿Í¤Ï°ËÆ£¤Î¼«Âð¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â½÷À¤¬µ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´·îËö¤Ë¤Ï°ËÆ£¤Î°¦¸¤¤È»¶Êâ¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÆó¿Í¤òÈ¯¸«¡£¤³¤ÎÆü¤âÆó¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¿¿ÌëÃæ¤ò²á¤®¤Æ¤âà°¦¤ÎÁãá¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤ÎÈþ½÷¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï½÷Í¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÈÅÄô¥²»¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ç14Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢²Î¼ê¤ä¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ£µËç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ñ¤¤¤¹¡£¡Ù¡Ê£Â£Ó-£Ô£Â£Ó¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë£ÚÀ¤Âå¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¹¡×
5·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY6·î6Æü¡¦13Æü¹çÊ»¹æ¡Ù¤È¡¢ÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¸µ¥«¥Î¡¦»³ËÜÉñ¹á¤¬·ëº§¤òÌÀ¤«¤·¤¿ºÝ¤Î°ËÆ£¤ÎËÜ²»¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯6·î6Æü¡¦13Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê