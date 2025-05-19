ÂçÃ«140²¯±ßÄ¶¤¨¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤Ç¿·»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡¡À¤³¦¤Ç²áµî3¿Í¤Î¤ß¡¢ÊÆ»ï¶Ã¤¡Ö°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¡×
¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢ÊÆ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Áí¼ýÆþ¤Ï1²¯250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó149²¯6500Ëü±ß¡áÈ¯É½»þ¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ç9°Ì¡£²áµî1Ç¯´Ö¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç²Ô¤¤¤À¶â³Û¤Ç¤Ï¡¢²áµî3¿Í¤À¤±¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥«¥ê¡¼¤È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆóÅáÎ®¤ÎÅ·ºÍ¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î2¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤±¤¬¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤Î¼ýÆþ¤À¤±¤Ç²áµî12¤«·î´Ö¤Ë9·å¤òµÏ¿¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¡¢½Ð±éÎÁ¡¢µÇ°ÉÊ¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿äÄê1²¯¥É¥ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡×¤È¤·¡¢ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¡Ê¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¶â³Û¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÇ¯Êð¤ÎÂçÈ¾¤ò¸åÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë·ÀÌó¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯Êð¤Ï200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯1100Ëü±ß¡Ë¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹»ï¤Ë¤è¤ë¤È1²¯50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó145²¯8700Ëü±ß¡Ë¤¬Éû¼ýÆþ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÌòÃæ¤Ë¤³¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë3¿Í¤Î¤ß¡£Æ±»ï¤Ç¤Ï¡¢MMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¡Ê1²¯5800Ëü¥É¥ë¡áÌó173²¯8000Ëü±ß¡¿2021Ç¯Åö»þ¡Ë¡¢ÃË»Ò¥´¥ë ¥Õ¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡Ê1²¯500Ëü¥É¥ë¡áÌó97²¯6500Ëü±ß¡¿2009Ç¯Åö»þ¡Ë¡¢¸µÃË»Ò¥×¥í¥Æ ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡Ê1²¯¥É¥ë¡áÌó106²¯±ß¡¿2020Ç¯Åö»þ¡Ë°ÊÍè¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ê¡¼¤â¥ª¥ª¥¿¥Ë¤â¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê½êÆÀÁØ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë