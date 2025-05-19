¿·¼Ö99Ëü±ß¤Ç¡Ö4¿Í¡×¾è¤ì¤ë¡ª ¥¤¥Á¥Ð¥ó°Â¤¤¡Ö¥È¥è¥¿¤Î¾èÍÑ¼Ö¡×¤¬À¨¤¤¡ª ¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¡×¡Ö¥¡¼¥ì¥¹¡×¤â¤Ä¤¤¤Æ¥³¥ì¤Ç½½Ê¬¡ª Ä¶¤ª¼êº¢¡È¹â¥³¥¹¥Ñ¼Ö¡É¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡×¤É¤ó¤Ê¼Ö¡©
¿·¼Ö¤Ç¤â100Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¡ª¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¡×
¡¡¥¯¥ë¥Þ¼«ÂÎ¤Î¹âÀÇ½²½¤ä¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤«¤é¿·¼Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â200Ëü±ßÄ¶¤¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥È¥è¥¿¤Ë¤Ï100Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤ÎºÇ°Â¡Ö¾èÍÑ¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê50Ëç¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤«¤éOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£2011Ç¯¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢·Ú¥Ð¥ó¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¥Ð¥ó¡×¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼·Ú¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ö¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¡×¤ÎOEM¼Ö¤Ç¡¢ÄãÇ³Èñ¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£²Á³ÊÀßÄê¤â100Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¥ì¥ó¥¸¤«¤éÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Î¥°¥ì¡¼¥É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖB¡ÈSA III¡É¡×¡ÖL¡ÈSA III¡É¡×¡ÖX¡ÈSA III¡É¡×¡ÖG¡ÈSA III¡É¡×¤Î4¼ïÎà¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÉÕ¤µ¤ì¤ëSA III¤È¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥ÈIII¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤ÏÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇËü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¹õ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢Ë°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥á¡¼¥¿¡¼¤Î»ëÇ§À¤âÎÉ¤¯¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤Ð³ÆÁàºî¤¬´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÁ´¥°¥ì¡¼¥É¶¦ÄÌ¤Ç¡¢660cc¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤ÎÀßÄê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ç2WD¤Î¤Û¤«¤Ë4WD¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ³Èñ¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç25.0km¡¿L¡Ê2WD¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹â¤¤·ÐºÑÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè¿ÊÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤ÏÀè½Ð¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥ÈIII¤òÅëºÜ¡£Á°Êý¤Î¥¯¥ë¥Þ°Ê³°¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤âÇ§¼±²ÄÇ½¤Ç¡¢´í¸±¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡ÊÂÐÊâ¹Ô¼Ô¡Ë¡¢¥Ú¥À¥ëÆ§¤ß´Ö°ã¤¤»þ²ÃÂ®ÍÞÀ©ÁõÃÖ¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦·ÙÊó¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¡¼S¡Ê¥ï¥¤¥É¡Ë¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÊÌ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼¥É¤ÎL¡ÈSA III¡É¤Ë¤ÏÁ°¸å¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤äÁª¤Ù¤ë7¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡¢Ãæµé¥â¥Ç¥ëX¡ÈSA III¡É¤Ç¤ÏLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤äÅÅÆ°³ÊÇ¼¼°¤Î¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡¢¥á¥Ã¥¤ÎÆâÁõ²Ã¾þ¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É G¡ÈSA III¡É¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¤â°Â¤¤¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤ÎB¡ÈSA III¡É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁõÈ÷¤Î¤Û¤«¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³°Áõ¤âÁÇËÑ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥Ñ¥ï¥¹¥Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¡ÊÁ°ÀÊ¡Ë¡¢¥¡¼¥ì¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·¤ÎÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡99Ëü2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤È´ðËÜÀÇ½¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Ë¤ÏÉ¬Í×½½Ê¬¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï100Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤ÈOEM¸µ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿·¼Ö¤¬É¬Í×¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ¾®¸Â¤ÎÁõÈ÷¤Ç¤è¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¡¢½½Ê¬¤ËÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£