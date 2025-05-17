札幌vs富山 スタメン発表
[5.17 J2第16節](プレド)
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 4 中村桐耶
DF 6 高嶺朋樹
DF 15 家泉怜依
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 33 近藤友喜
MF 47 西野奨太
FW 9 ジョルディ・サンチェス
FW 14 田中克幸
控え
GK 21 中野小次郎
DF 25 大崎玲央
MF 16 長谷川竜也
MF 30 田中宏武
MF 31 木戸柊摩
MF 35 原康介
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
FW 71 白井陽斗
FW 99 出間思努
監督
岩政大樹
[カターレ富山]
先発
GK 42 平尾駿輝
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 41 酒井崇一
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 34 竹中元汰
FW 9 碓井聖生
FW 39 古川真人
控え
GK 21 大久保択生
DF 5 今瀬淳也
MF 13 深澤壯太
MF 14 浦十藏
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
監督
小田切道治
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 4 中村桐耶
DF 6 高嶺朋樹
DF 15 家泉怜依
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 33 近藤友喜
MF 47 西野奨太
FW 9 ジョルディ・サンチェス
FW 14 田中克幸
控え
GK 21 中野小次郎
DF 25 大崎玲央
MF 16 長谷川竜也
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
FW 71 白井陽斗
FW 99 出間思努
監督
岩政大樹
[カターレ富山]
先発
GK 42 平尾駿輝
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 41 酒井崇一
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 34 竹中元汰
FW 9 碓井聖生
FW 39 古川真人
控え
GK 21 大久保択生
DF 5 今瀬淳也
MF 13 深澤壯太
MF 14 浦十藏
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
監督
小田切道治