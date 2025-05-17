[5.17 J3第13節](CFS)

※14:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[栃木シティ]

先発

GK 1 原田欽庸

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 22 鈴木裕斗

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 10 岡庭裕貴

MF 14 関野元弥

MF 20 土佐陸翼

FW 7 鈴木隆雅

FW 77 田中パウロ淳一

FW 99 平岡将豪

控え

GK 29 高山梓

DF 33 乾貴哉

MF 8 森俊貴

MF 16 加藤丈

MF 26 宇都木峻

MF 28 小西慶太郎

FW 17 藤原拓海

FW 40 鈴木国友

FW 90 ピーター・ウタカ

監督

今矢直城

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 3 野澤陸

DF 4 甲斐健太郎

DF 22 文仁柱

DF 55 外山凌

MF 10 北龍磨

MF 16 西谷亮

MF 28 箱崎達也

FW 9 ドゥドゥ

FW 24 粟飯原尚平

FW 27 横山智也

控え

GK 1 茂木秀

DF 23 萩野滉大

DF 26 大串昇平

DF 37 寺阪尚悟

MF 7 中村仁郎

MF 14 生地慶充

MF 39 泉澤仁

FW 11 佐々木快

FW 32 オウイエ・ウイリアム

監督

大島康明