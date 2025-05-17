栃木Cvs岐阜 スタメン発表
[5.17 J3第13節](CFS)
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 1 原田欽庸
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
FW 7 鈴木隆雅
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 29 高山梓
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
MF 28 小西慶太郎
FW 17 藤原拓海
FW 40 鈴木国友
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 1 茂木秀
DF 23 萩野滉大
DF 26 大串昇平
DF 37 寺阪尚悟
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
FW 11 佐々木快
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 1 原田欽庸
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
FW 7 鈴木隆雅
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 29 高山梓
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
MF 28 小西慶太郎
FW 40 鈴木国友
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 1 茂木秀
DF 23 萩野滉大
DF 26 大串昇平
DF 37 寺阪尚悟
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
FW 11 佐々木快
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明