¡Ö990±ß¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤·¤Þ¥éーÂçÀä»¿♡¡Ö¹â¸«¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
ËÜÅö¤Ë990±ß¡ª¡© ¤ÈÌÜ¤òµ¿¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö¹â¸«¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¡£ÁÇºà´¶¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤â¤Ë¥×¥Á¥×¥é¤Ë¸«¤¨¤º¡¢¤·¤Þ¥éー¤¿¤Á¤âÀä»¿¡£Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤â¹â¤½¤¦¡£º£µ¨¤Î¼çÎÏ¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£
Á¡ºÙ¥ìー¥¹¤Ç¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥·¥¢ー¥È¥Ã¥×¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥ìー¥¹¥Ê¥¬¥½¥ÇPO¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
@minamii.__¤µ¤ó¤¬¡Ö990±ß¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¹â¤ß¤¨¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ìー¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¡£Î©ÂÎÅª¤Ê¥ìー¥¹¤ÏÆ©¤±¤¹¤®¤ºÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢Äø¤è¤¤Æ©¤±´¶¤ò¥³ー¥Ç¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥«ー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
°ìËç¤Ç¥é¥¯ & ¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTUJ¥«¥Ã¥×¥Ä¥¥¿¥ó¥¯¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Êー¤¤¤é¤º¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡£½ÜÅÙ¹â¤Þ¤ëÃ¸¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥ÖÁÇºà¤Ç¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤Ð¡¢²÷Å¬¤µ¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@minamii.__ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M