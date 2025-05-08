¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â·ÈÂÓÎÁ¶âÃÍ¾å¤²¸¡Æ¤¤Ø¡¡¥É¥³¥â¤ÈKDDI¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÃÍ¾å¤²ÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤«
NTT¥É¥³¥â¤äKDDI¤¬·ÈÂÓÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¤âÃÍ¾å¤²¤ÎÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡µÜÀî½á°ì ¼ÒÄ¹
¡Ö¾å°Ì2¼Ò¡¢¥É¥³¥â¤ÈKDDI¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó2¿Í¤¬Àè¤ó¤¸¤ÆÃÍ¾å¤²¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤Ê¤È¡×
¶¥¹ç¤¹¤ëNTT¥É¥³¥â¤äKDDI¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¼çÍ×¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜÀî¼ÒÄ¹¤Ï·ÈÂÓÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬ËÜ³Ê»²Æþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Åö»þ¤Î¿ûÀ¯¸¢¤¬·ÈÂÓÎÁ¶â¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¼çÍ×¤ÊÀ¯ºö¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÍ²¼¤²¶¥Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ê¤É¤Î´ë¶ÈÅØÎÏ¤â¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤À¡×¤È¤·¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ë²þ¤á¤ÆÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£