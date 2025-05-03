½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¤È»×¤ï¤»¤ëÊÌ¤ìºÝ¤Î¥»¥ê¥Õ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½é¥Ç¡¼¥È¤«¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈà¤ÎÂÖÅÙ¤Ë½÷À¤Ï¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤Þ¤¿Èà¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È½÷À¤¬½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÃËÀ¤Ë°¦¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤ëÊÌ¤ìºÝ¤Î¥»¥ê¥Õ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÁê¼ê¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¡Öº£ÅÙ¤¤¤Ä²ñ¤¨¤ë¡©¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤«¤éËÜµ¤¤µ¤¬»Ç¤¨¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¤È»×¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤«¤í¤¦¤È¡¢¡ÖÅÔ¹ç¤¬¤è¤¤ÆüÄø¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¤È¡¢¿Â»Î¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ÆÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡ÛÊÌ¤ì¤Î¤µ¤ß¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Ö¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ì¸®¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ë½÷À¤Ï´¶·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Æó·ïÌÜ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤¦¤È·ù¤ï¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Ûµ¢¤êÆ»¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¤Í¡×
¡ÖÈà¤ÎÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡¢¤È¤¤á¤¯½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É½÷À¤Ø¤Î°¦¤ª¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¼«Ê¬¤È¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¡û¡û¤È¤¤¤¿¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤è¡×
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤ÉÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤È°Õ¼±¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö·¯¤Ï°ìÈÖÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦½÷À¤À¤è¡×¤Ê¤É½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Ûµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö»×¤ï¤º»ä¤â¡ª¡¡¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½÷À¤Ë¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤âÆ±»þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÎÉ¤¤ÊÖ¿®¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤è¤ê¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤ó¤Àµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡ª¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê°§»¢¤Ë¡Ö»ä¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤â¡×¤È´î¤Ö½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡¢¡û¡û¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤¨¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡Ö»þ´Ö·Ð¤Ä¤ÎÁá¤¤¤Í¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢½÷À¤Ï¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡¤ÏÄ«¤«¤é²ñ¤ª¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢·ù¤¬¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤éÎ¾ÁÛ¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û£²²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò³ÎÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¼¡¤Ï¡û¡û¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¸«¸Â¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Äº¢¶õ¤¤¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ËÆü¤Ë¤Á¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¹Å¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¡Öº£Æü¤Ç¡û¡û¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÎÉ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ë½÷À¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î¡û¡û¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ÏÊÌ¤ìºÝ¤ÎÂæ»ì¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤ÎÂæ»ì¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊÉÙ²¬Í³°ê»Ò¡¿Litofura¡Ë
¡Ú£±¡ÛÁê¼ê¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¡Öº£ÅÙ¤¤¤Ä²ñ¤¨¤ë¡©¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤«¤éËÜµ¤¤µ¤¬»Ç¤¨¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¤È»×¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤«¤í¤¦¤È¡¢¡ÖÅÔ¹ç¤¬¤è¤¤ÆüÄø¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¤È¡¢¿Â»Î¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ÆÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ë½÷À¤Ï´¶·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Æó·ïÌÜ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤¦¤È·ù¤ï¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Ûµ¢¤êÆ»¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¤Í¡×
¡ÖÈà¤ÎÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡¢¤È¤¤á¤¯½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É½÷À¤Ø¤Î°¦¤ª¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¼«Ê¬¤È¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¡û¡û¤È¤¤¤¿¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤è¡×
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤ÉÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤È°Õ¼±¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö·¯¤Ï°ìÈÖÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦½÷À¤À¤è¡×¤Ê¤É½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Ûµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö»×¤ï¤º»ä¤â¡ª¡¡¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½÷À¤Ë¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤âÆ±»þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÎÉ¤¤ÊÖ¿®¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤è¤ê¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤ó¤Àµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡ª¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê°§»¢¤Ë¡Ö»ä¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤â¡×¤È´î¤Ö½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡¢¡û¡û¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤¨¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡Ö»þ´Ö·Ð¤Ä¤ÎÁá¤¤¤Í¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢½÷À¤Ï¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡¤ÏÄ«¤«¤é²ñ¤ª¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢·ù¤¬¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤éÎ¾ÁÛ¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û£²²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò³ÎÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¼¡¤Ï¡û¡û¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¸«¸Â¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Äº¢¶õ¤¤¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ËÆü¤Ë¤Á¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¹Å¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¡Öº£Æü¤Ç¡û¡û¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÎÉ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ë½÷À¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î¡û¡û¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ÏÊÌ¤ìºÝ¤ÎÂæ»ì¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤ÎÂæ»ì¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊÉÙ²¬Í³°ê»Ò¡¿Litofura¡Ë