¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¼ý³Ï¡×¥Ð¥¤¥È¡ª¡¡ÌÄÌç»Ô¤Î¡ÖÈ¾ÇÀÈ¾£Ø¡×¡ÚÆÁÅç¡Û
ÌÄÌç»Ô¤¬¡¢Á´¹ñ¤«¤é»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤ÆÇÀ¶È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡ÖÈ¾ÇÀÈ¾X¡¦ÌÄÌç¤é¤Ã¤¤çÊÔ¡×¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¡¢5·î2Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÈ¾ÇÀÈ¾X¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÌÄÌç»Ô¤¬°Ü½»¼Ô³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤È¶â»þ¤ä¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤é75¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÌÄÌç»ÔÌò½ê¤Ç¡¢»Å»öÆâÍÆ¤äÀ¸³èÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçºå¤«¤é»²²Ã¡¦ÅÄÃæ æÆÂÀ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸µ¡¹¡¢ÇÀ¶È¡¦ÇÀºî¶È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÄÌç¤Î¤é¤Ã¤¤çÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡Ö¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÊý¤«¤Ê¤È¤«¡¢»×¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»²²Ã¼Ô¤Ï2Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç2½µ´Ö¡¢»Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤Î¼ý³Ï¤äÁªÊÌºî¶È¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤Þ¤¹¡£